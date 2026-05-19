抹茶好き、集合ッッッ♡【ファミマ】沼落ち注意の「新スイーツ」って？

抹茶好きな人は迷わず【ファミリーマート】へ！ 沼落ちを予感させる、抹茶を使った「新スイーツ」が登場しています。ほろ苦さが楽しめるスイーツは、ゆっくり寛ぎながら味わいたいおやつタイムにぴったり。自分へのちょっとしたご褒美に選ぶのもおすすめです。今回は、そんな抹茶好きにはたまらないスイーツを紹介します。

抹茶クリームがたっぷり！

コロンとした生地に包まれた「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」。@oyatsu_panponさんによれば「口どけの良い甘めの生地」だそうで、疲れた日の癒しのおやつに良さそうです。冷やして食べるタイプなので、暑い日のおやつにもおすすめ。気分もリフレッシュできるかも。緑茶やほうじ茶のお供にも合いそうです。

クリームとソースを閉じ込めた贅沢感！

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」の中身にも注目。公式サイトによれば「出雲抹茶を使用した抹茶クリームと濃厚抹茶ソース」を加えている贅沢仕立て。爽やかで上品な香りを感じられそうです。クリームとソースのダブルの抹茶感に、ほろ苦い味わいを心ゆくまで堪能できるかも。

ほんのりと酸味も楽しめる一品

シンプルな「とろける生チーズケーキ 宇治抹茶」。抹茶のほろ苦さと共に、チーズのほんのりとした酸味を感じられて、ペロリと完食できそうです。小腹が空いたときのおやつのみならず、食後のデザートに選ぶのも良いかも。

みっちり詰まった断面にも注目！

「とろける生チーズケーキ 宇治抹茶」の生地感についても深掘り。みっちり詰まった断面はまるでテリーヌのようにも見えます。@sujiemonさんによれば「しっとりととろける濃密な食感」とのこと。ちょっと贅沢したいカフェタイムにぜひ選んでみて。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino