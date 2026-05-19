米国在住の女優・武田久美子が17日、自身のインスタグラムを更新。母の日に娘が撮影した写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】さすがの演出 ピンクの貝殻型メニューを開くママはキャミワンピ姿

「先日のmother‘s dayに娘が撮ってくれたスナップ写真♡ 皆様にシェアする用にって沢山撮ってくれた」ことを伝えた武田。娘のソフィアさんは19歳で大学を飛び級で卒業し、「2%の難関を突破」して第1希望のメディカルスクールに合格。医師への第一歩を踏み出したことを昨夏に明かしている。



娘のプレゼントもセンス抜群。「先ずは連れて行ってくれたレストランのメニューからウケました^_^。」と続けたが、理由はアップした写真で一目瞭然。武田が開いているメニューは貝殻がモチーフになっている。うならせる演出に「流石私の娘♡」と記した。



チェック柄のキャミワンピをまとって、テラスで髪をなびかせながらグラスを手にする姿のほか、顔を傾けて娘に頬寄せるショットも公開。「10年一昔と言いますが、、 本当に娘が大成長してくれました。 私の事を労ってくれて プレゼントまでしてくれました。。 心に残る最高に幸せなひと時でした」と母としての心情をつづった。



母と娘の互いを思う心温まる投稿に、「久美子さんへのとびっきりのユーモアと深い愛情にあふれて素敵！」「メニューがシェル型とは」「お母様への感謝の気持ちが溢れていますね」「本当に仲良しですね」「久美子さんもソフィアさんも本当に素敵」といったコメントが寄せられていた。



武田は1968年生まれ。82年に映画「ハイティーンブギ」で女優デビュー。83年には歌手デビューし、貝殻水着などグラビアクイーンとして活躍した。99年に米国人男性と結婚し、米サンディエゴに移住。2002年に米国で長女を出産。16年に離婚している。



（よろず～ニュース編集部）