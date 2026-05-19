お気に入りの高級アイテムが、愛犬のおもちゃに変わってしまう瞬間――。多くの飼い主が経験する絶望をとらえた投稿がSNSで話題になっている。



【写真】高級ブラシをくわえて遊ぶワンちゃん

マルチーズ×チワワのミックス犬「ふわふわないぬちゃん」のターゲットとなったのは、高級ブランドReFa（リファ）のブラシ。



ピカピカに輝くブラシを勇ましい顔でくわえている写真に添えられた「明日から犬カフェでバイトしてね」の一言は大きな反響を呼び、14万いいねを集めた。飼い主さんに詳しい話を聞いた。



――ブラシの惨状について。



飼い主さん：持ち手と先端部分が削れてしまっていて、毛の部分も5本ほどガジガジになっていました。実はこのブラシをガジガジされるのは今回で3回目くらいなんです。なので、今回の写真でついた新しい傷は、主に持ち手の歯型くらいでしたね。



――3回目！やはりショックでしたか？



飼い主さん： 咥えてこちらを見ている姿を見て、いたずらっ子な性格を知っているだけに「あー、またかー」くらいの気持ちでした。すぐに取り上げましたが、「ダメだよ」と伝える程度で、特に厳しく叱ることはしませんでした。



【叱られても「ケロッ」。 驚きの“逆ギレ”リアクション】



――叱られた後のわんちゃんの様子は？



飼い主さん：全く動じることなくケロッとしていました。 反省するどころか「私のおもちゃをなんで取ったんだよ！」と言いたげな目でこちらを見ていて…。その堂々とした振る舞いに、思わず笑ってしまいました。



――その後、すぐに仲直りできましたか？



飼い主さん：もともと人にくっつくのが大好きな子なので、すぐに膝の上に乗ってきて甘えてきました。 ガジガジの跡はついてしまいましたが、機能は変わりませんし、何より「出しっぱなしにしていた私が悪い！」と自分に言い聞かせて許しました。



――このブラシは、大切な贈り物だったそうですね。



飼い主さん：はい。友人が誕生日プレゼントにくれたものなんです。ガジガジになったことを正直に報告したのですが、友人はなぜか「犬に喜んでもらえてよかった」と嬉しそうにしていました（笑）。その反応には救われましたね。今後は手の届かない場所に置くことを徹底しようと思います！



◇ ◇



SNSでは「すごい稼げそう！」「バイト初日で即戦力」「逆に価値が上がったかも」などの反響が寄せられた。ボロボロになったブラシの傷跡も、ふわふわないぬちゃんのイタズラ記念として、愛されていくことになりそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）