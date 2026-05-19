FOOTBALL ZONEのYouTubeでファン・ヒンケル氏と安田理大氏の対談が実現

6月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）で優勝を目指す日本代表は、グループステージF組の初戦でFIFAランク7位の強豪・オランダ代表と対戦する。

フィテッセ時代にチームメートだった元オランダ代表MFマルコ・ファン・ヒンケル氏と元日本代表DF安田理大が、“オレンジ軍団”を徹底解剖した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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安田理大氏（以降、安）「オランダ人から見て、現状のオランダ代表は、どういう感じですか？」

ファン・ヒンケル氏（以降、フ）「悪くないと思うよ。一試合一試合を大事に戦っていくのがオランダ人の気質だから。今すぐに優勝するっていう雰囲気ではないかもしれないけれど、僕はいつも（代表を）信じているよ。ただ、『今回のワールドカップは絶対に優勝だ』というほどの空気感ではないかな。守備と中盤には良い選手が揃っているし、前線も悪くない。でもワールドカップで優勝するには、もっとチームとして一つにならなければいけない。そうすれば、面白い戦いができるはずだよ」

安「クーマン監督はどうですか？」

フ「個人的にも少し知っているけれど、良い監督だよ。長くチームを見ているし、選手たちのこともよく分かっている。あまりスタイルを大きく変えたりもしないし、安定したチーム作りをしている印象だね。監督自身もこれが最後のチャンスだと思っているだろうし、優勝したいという強い気持ちはあるはずだ。もしかしたら続投するかもしれないけれど、彼にとっても大きな成果を残したい大会だろうね」

安「オランダでサプライズ招集されそうな選手はいるの？」

フ「いや、クーマンはほとんどメンバーを固めていると思う。26人のうち21人くらいはもう決まっているんじゃないかな。サプライズがあるとすれば、AZのキース・スミットかな。すごく才能のある若い選手だ。将来のことも考えて、彼を入れる可能性はあるかもしれないね」

安「キース・スミット！それはね、マイクも言っていたよ」

フ「マイクも言ってた？（笑） やっぱりね」

安「現状でマルコが思うオランダ代表のスタメンを聞きたい」

フ「GKはフェルブルッヘン。4バックは右からダンフリース、ティンバー、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン。ボランチはフレンキー・デヨングとラインデルス。No.10は難しいから後で。3トップは左からガクポ、ストライカーはデパイかマレンだけど、デパイがフィットしていれば、デパイかな。右はマレンだね。No.10は…シャビ・シモンズかな。10番の位置は本当に難しい。シャビ・シモンズもいるし、ラインデルスを一列上げたり、（ジャスティン）クライファートという選択肢もある。ここはまだ決まっていない感じだね」

安「ティンバーをセンターバックは珍しいね。じゃあその10番とかストライカーがいないのは、オランダの今の悩み？」

フ「昔はフンテラール、ファン・ニステルローイ、（パトリック）クライファートみたいな典型的な9番の選手がいたけどね。今はデパイがその位置にいるけれど、彼は10番のような役割もするから。国際的なトップレベルで戦うには、強力なストライカーが必要だと思う」

安「ティンバーがセンターバックって言ったけど、ティンバーは日本代表でやる時に、上田綺世対策としてはどうかな？」

フ「今はブライトンのファン・ヘッケを使うことが多いけれど、ティンバーは本当に良い選手だよ。対人にも強いしスピードもある。上田選手にとって、すごく難しい相手になると思う」

そして、日本とオランダが初戦で激突するW杯の話題へ。グループFは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンの組み合わせとなった。

フ「良い組み合わせだと思う。でも過小評価はしていないよ。昔、格下だと思っていたチェコに負けたりしたこともあるから。オランダとしては1位で突破しないといけないと思っているけど、日本も強いし、スウェーデンにもギェケレシュやイサクみたいな良い選手がいるからね。それでも、日本をリスペクトしつつ1位通過を目指すよ」

安「オランダ代表は次のW杯でどこまで行くと思いますか？」

フ「次に対戦する相手にもよるけどね。強豪国と対戦するから運も少しは必要だ。常にチャンスはあるし、実力もある。前回のW杯で（準々決勝でアルゼンチンに）PKで負けてしまったこともあるし、今回は優勝したいっていうのが夢だね」

安「ズバリ、日本対オランダの予想スコアは？」

フ「2-1でオランダだよ（笑）。日本が1点先制して、そのあとオランダが逆転するっていう展開かな。スコアラーはセットプレーからファン・ダイクと左からのカットインでガクポかな。日本はどう？」

安「俺らはむしろ2対1で勝つかなと思っていて。今はほとんどの選手がヨーロッパのビッグクラブでプレーしていて、過去最強の日本代表って言われている。オランダの攻撃陣を抑えることができれば、全然勝つ可能性があると思う。俺が知っているオランダ人は、調子いい時はいいけど、あかんくなったらどんどん落ちていくから（笑）。まずは守備をしっかりすることが大事かな」

フ「オランダが悪い日であることを願うんだね（笑）」（FOOTBALL ZONE編集部）