◆将来の認知症を招くNG習慣…脳の時限爆弾を解除する最強の予防策・ベスト1

『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。

脳の寿命を左右する「時限爆弾」の正体

「最近、人の名前がパッと出てこない」「将来の認知症が不安」……そんなお悩みを抱える中高年の方に、ぜひ知っていただきたいのが「血圧と脳」の深い関係です。血圧の高さを「年齢のせいだから」と放置していると、大切な記憶を脅かす原因になりかねません。

高血圧には「サイレントキラー（静かなる殺人者）」という、実に物騒なニックネームがあります。なぜなら、高血圧は私たちの死亡リスクを確実かつ格段に高めるにもかかわらず、それ自体には痛みも痒み（かゆみ）も、これといった自覚症状もなく“静か”に進行するからです。

そして、この殺人者は「脳」にとって最大の脅威の1つです。高血圧は血管に絶えず高い圧力をかけ、「動脈硬化」を押し進めます。その結果、脳の血管が詰まったり（脳梗塞）、破れたり（脳出血）するリスクが飛躍的に高まるのです。まさに、脳の寿命を左右する「時限爆弾」といっても過言ではありません。

血管のダメージが「物忘れ」を加速させる

この時限爆弾が引き起こすのは、命に関わる大きな発作だけではありません。動脈硬化によって脳の血流が悪くなると、記憶や思考を司る神経細胞に、十分な酸素や栄養が届かなくなります。

すると、脳が慢性的な栄養不足に陥り、「もの忘れ」が進行しやすくなります。さらに小さな血管の詰まりが積み重なることで、「血管性認知症」という認知症の直接的な引き金にもなるのです。

脳の時限爆弾を解除する！今日からの新習慣

しかし、裏を返せば「血圧をコントロールすることは、最強の認知症予防になる」ということです。大切な脳を守るための、具体的なノウハウをご紹介します。

●こまめな水分補給で血管を守る

血液がドロドロになると血管に強い圧力がかかります。起床時、入浴の前後、就寝前など、コップ1杯の水を飲む習慣をつけましょう。

●「出汁（だし）」と「酸味」で美味しく減塩

塩分の摂りすぎは血圧の最大の敵です。お酢やレモンなどの酸味、カツオや昆布の出汁をしっかり効かせることで、塩が少なくても満足感のある食事ができます。

●「第二の心臓」ふくらはぎを動かす

ふくらはぎは血液を全身に巡らせるポンプの役割を果たします。歯磨きや家事の合間に「かかとの上げ下げ運動」を1日10回行うだけでも、血流改善に役立ちます。

血圧の数値に気を配ることは、あなたの未来のクリアな記憶を守ることに直結しています。自覚症状がないからこそ、日々の小さな習慣で脳をいたわってあげましょう。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。