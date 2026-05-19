窯焼きピッツァをお得に楽しむなら、断然ランチがおすすめ！昼飲みも楽しめちゃうあの名店から、コスパ抜群の人気店、日帰り旅行気分で訪れたいとっておきのピッツェリアまで、”味わい・風情・価格”全て満足度大！なお店をご案内します。

ピッツァよし、前菜よし！舌も心も大満足『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』＠三軒茶屋

オーナーシェフの井上勇氏は、日本における本場ナポリピッツァの第一人者。「真のナポリピッツァ協会」認定店であるこちらの名店、実はランチが超魅力的なのである。

とりわけ平日ランチ＜Pranzo B＞はお得感が半端ない。ｃのだが、トラットリアでもあるから、まあこの前菜が旨いのなんの。

平日ランチ＜Pranzo B＞前菜4種盛り合わせお好きなピッツァカフェ付き2200円

『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』平日ランチ＜Pranzo B＞前菜4種盛り合わせ お好きなピッツァ（マルゲリータ） カフェ付き 2200円 ソースはホールトマトに塩のみ。窯の熱で仕上げるイメージで、シンプルな旨みと酸味を生かしている

ピスタチオ入りのハムやしっとり柔らかな鶏肉のインボルティーニにメロメロだ。ピッツァも料理も同様に満足できる店はそうそうない。ブラボー！

もちろん、薪窯で焼くピッツァは本場そのもの。生地にはイタリアの小麦粉2種を配合し、イーストは控えめ。24時間以上寝かせて、軽やかでモチモチした食感に仕上げる。だから皿からはみ出す直径30cm以上のサイズでも1枚ペロリといけちゃうってわけだ。

週末・祝日はドルチェが加わって2900円。昼からワインを傾けるのもいい。ナポリスタイルの楽しい時間をぜひ。

『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』ピッツァイオーラ 青木桃花さん

ピッツァイオーラ：青木桃花さん「お気軽にどうぞ。週末は予約がおすすめです」

『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』

［店名］『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』

［住所］東京都世田谷区三軒茶屋1-35-17

［電話］03-3424-3003

［営業時間］11時半〜14時LO、17時半〜22時LO、土日祝：12時〜14時半LO、17時半〜22時LO※水はディナー営業のみ、木のランチ営業は不定期

［休日］火

［交通］東急田園都市線三軒茶屋駅南口A出口から徒歩1分

昼も手を抜かない老舗の美味にシアワセのため息『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』＠池尻大橋

このお店のピッツァ、2種の味が楽しめるハーフ＆ハーフなのである。半分はチョリソーをのせたビスマルク。黒トリュフが誘う奥行きのある香りがいい。もう半分はチーズのコクとトマトの酸味に大葉で和の要素をプラスしたもの。

＜辛口チョリソーとオリーブ、卵のビスマルク トマト味〜黒トリュフ風味〜＞と＜ミニトマトとマスカルポーネ、大葉とバジルのジェノベーゼソース＞でハーフ＆ハーフ（サラダ付き）2100円

『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』＜辛口チョリソーとオリーブ、卵のビスマルク トマト味〜黒トリュフ風味〜＞と＜ミニトマトとマスカルポーネ、大葉とバジルのジェノベーゼソース＞でハーフ＆ハーフ（サラダ付き） 2100円 香りや辛味、和の隠し味など仕掛けが楽しい

忙しいランチ時でも、こんな風に好みのピッツァでハーフ＆ハーフにしてくれるのだから懐が深い。しかも開店して約30年、夜はなかなか予約がとれない老舗ときたもんだ。

さて、ここのピッツァは生地がまず特筆もの。茨城の契約農家で小麦の自然培から携わり、その10日以内の挽きたて全粒粉により旨みと風味を、加えて3種の北海道産小麦粉でもっちり感・軽さ・甘みを引き出す緻密な配合。手ごねして48時間以上発酵させた生地を伸ばし、石窯へ。

完成したそれはふんわり軽い口どけで、噛みしめるほどに味わいと香りが増す旨さだ。昼は比較的予約もとりやすく、マルゲリータ1500円〜とお値打ち。行くっきゃない！

『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』オーナーシェフ 岡井巳里さん

オーナーシェフ：岡井巳里さん「4種の小麦と酵母の力、石窯だからできる1枚です」

『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』

［店名］『Pizzeria Parentesi（パーレンテッシ）』

［住所］東京都目黒区東山3-6-8エクセル東山2階

［電話］03-5722-6968

［営業時間］11時半〜15時（14時LO）、18時〜23時（22時LO）

［休日］日、不定休あり

［交通］東急田園都市線池尻大橋駅東口から徒歩3分

コスパ最強！の平日ランチは店主の心意気なり『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』＠五反田

2026年、開店8年目を迎えた『ブルーナ』。11時半のオープンからお客がひっきりなしに訪れ、店先にはいつも行列ができている。それもそのはず、このご時世にサラダとドリンク付きの平日ピッツァランチを1100円という驚くほどリーズナブルな価格で提供しているのだ。

平日ランチセット（サラダ、お好きなピッツァカフェ付き）1100円

『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』平日ランチセット：サラダ、お好きなピッツァ（マルゲリータ） カフェ付き 1100円 軽い口当たりと程よい塩気の中にモッツァレラチーズのまろやかさが際立つ。シンプルで飽きのこない1枚。セットのサラダは、炒めたタマネギの風味を生かした自家製ドレッシングまでおいしい

それは気軽に食べてほしいとの想いから。「物足りないのはイヤでしょ」と、サラダだって盛りがよい。

都内ピッツェリアやトラットリアで働いた後、独立した山田哲也シェフ。生地に使用するのは国産の小麦粉。それを24時間常温で発酵させることで、”サクッとしていて軽い”理想の仕上がりを追求している。

シチリアの海塩を生地と薪窯の中にパパッと振って焼き上げれば、歯切れよくジューシーな逸品に。

平日昼に提供するのは、マルゲリータとマリナーラのほか日替わり2種。黒板に書かれたその日の一品料理やドルチェも注文OK。店前に並ぶ待ち時間もワクワクすること間違いなしだ。

『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』

店主・ピッツァイオーロ：山田哲也さん「昼の”ピッツァ呑み”も大歓迎ですよ」

『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』

［店名］『PIZZERIA BRUNA（ピッツェリア ブルーナ）』

［住所］東京都品川区西五反田7-7-2エスティメゾン五反田1階

［電話］03-5759-5560

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜23時（22時半LO）

［休日］月（祝日の場合は営業、翌火休み）

［交通］JR山手線ほか五反田駅西口から徒歩5分

海辺の町でピッツァとともに春の気配を感じる『PIZZERIA CANA（カーナ）』＠葉山

春の陽気に誘われて海辺の町でランチでも♪なんて気分なら、足を運ぶべきはここ。森戸海岸からほど近い、葉山のピッツェリア『CANA』だ。

店主の西留さんはピエモンテからナポリまでイタリアを縦断して腕を磨いた実力派。小麦粉、チーズ、トマト缶などは可能な限りイタリア産、野菜は鎌倉や三浦半島の元気な地のものにこだわる。

ピッツァは季節限定を含め20種前後。平日ランチには鎌倉野菜のサラダが付いてうれしさ倍増だ。旬の野菜の力強く生き生きした味わいを楽しみつつ、いざ！

ルッコラ・生ハム（大）2950円（小）1750円※平日ランチは鎌倉野菜のサラダ付き

『PIZZERIA CANA（カーナ）』ルッコラ・生ハム （大）2950円、（小）1750円 ※平日ランチは鎌倉野菜のサラダ付き マルゲリータにベルギー産の生ハムと鎌倉で仕入れたパンチのあるルッコラをトッピング。小麦の風味豊かな生地がしかと受け止める

薪窯で焼かれたピッツァは、生地を20〜30時間寝かせて引き出した粉のミルキーさとモチモチ感がたまらない。重すぎず軽すぎず、絶妙な食べ心地だ。大小のサイズが用意され、お腹の空き具合で選びたい人にも、あれこれ味わいたい食いしん坊にもありがたい。

奥様が担当するドルチェやナチュラルワインも同じく、素材を生かした愛おしい味に癒される。

『PIZZERIA CANA（カーナ）』（左）マダム 西留みゆきさん （右）店主 西留健次郎さん

店主：西留健次郎さん、マダム：西留みゆきさん「旬の食材を使ったピッツァや料理もぜひ！」

『PIZZERIA CANA（カーナ）』

［店名］『PIZZERIA CANA（カーナ）』

［住所］神奈川県三浦郡葉山町堀内1003

［電話］046-884-9421

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）※日曜はランチ営業のみ

［休日］月

［交通］JR横須賀線逗子駅東口から京急バスで約15分、［森戸海岸］停留所から徒歩1分

撮影／西崎進也（ラルテ、ブルーナ、カーナ）、松田麻樹（パーレンテッシ）、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】このクオリティーをこのお値段でいただいていいの!? 感動コスパの絶品ランチピッツァ（26枚）