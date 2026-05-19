みぞおちまで見えそう…ウギ、“胸元ざっくり”トップスで魅了「密着感が…」「ふわふわ」

i-dleのウギが、ファンの視線を釘付けにした。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】みぞおちまで…ウギ、“胸元ざっくり”トップス

公開された写真には、イタリアの街並みを散策しているウギの姿が収められている。ウギは、みぞおち付近までカットされたデザインのトップスにブラウンのミニスカートを合わせたキュートなスタイリングを披露。淡いイエローのトップスが、色白できめ細やかな彼女の美肌を一層際立たせている。

投稿を見たファンからは「本当にカワイイ」「ふわふわだ」「密着感が…」「センス良すぎ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、7月に約5カ月ぶりとなるニューアルバムをリリースする予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。