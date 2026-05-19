好きだとバレるくらい積極的にアプローチする８つのメリット
彼女のいる男性やモテる男性を観察すると、女の子への積極的なアプローチに驚かされることがあります。他人の成功体験から学ぶことも多いはず。では、女の子への積極的なアプローチにはどのようなメリットがあるのでしょうか。そこで今回、「好きだとバレるくらい積極的にアプローチする８つのメリット」を紹介させていただきます。
【１】「チラチラ見られて気持ち悪い。」という印象を回避できる。
一方的に見つめるだけで話しかけない場合、女の子との関係は前進しません。場合によっては、「チラチラ見られて気持ち悪い。」という印象を与え、嫌われる可能性があります。積極的にアプローチして、堂々と振る舞いたいものです。
【２】女の子に気持ちが伝わり、（もしかしたら）喜んでもらえる。
積極的なアプローチによって女の子の気持ちが傾く、男性が望む理想的なパターンです。好きな人に自分のことについて考えさせる時間を増やすことに成功すれば、気になる女の子との距離がかなり縮まることでしょう。
【３】「引っ張ることができる男」を演出できる。
頼りない男だと思われた場合、デートに誘ってもＯＫをもらえる可能性が低くなるのではないでしょうか。積極的なアプローチによって、「引っ張ることができる男」を演出することで、デートの約束を取り付けることができるかもしれません。
【４】断られても、改めてトライする強い心を持てる。
積極的なアプローチによって、自分の気持ちを高めることができれば、一度や二度、断られても改めてトライできる強い心を持てるでしょう。ただし、しつこく誘い過ぎて、嫌われないように注意する必要があります。
【５】自分の気持ちを、より一層強めることができる。
勉強でも趣味でも、実際にやり始めると、熱心に取り組むようになった経験はないでしょうか。恋愛において、実際に積極的に行動することで、自分のテンションも上がり、女の子への気持ちを高めることができるでしょう。
【６】他の男性を寄せ付けないオーラを放てる。
人気のある女の子ほど、狙っている男性は身近に多くなるもの。ライバルとなる男性が身近にいる場合、積極的なアプローチによって、けん制することができるでしょう。ただし、男同士の友情も大切なので、友情にヒビが入らないように注意しましょう。
【７】友達が応援してくれる。
積極的なアプローチにより、気になる女の子が明らかになることで、恋の成就を応援してくれる友達が出てくる可能性があります。特に、女友達の協力によって、気になる女の子の好みのタイプや理想のデートなどの情報を引き出すことができるでしょう。
【８】周囲からの視線を恐れなくなる。
中途半端なアプローチだった場合、男友達から「あの子に気があるんだろ？」と冷やかされる可能性があります。積極的なアプローチによって、男友達からの冷やかしが多少は発生しますが、熱心な態度が伝われば、次第に冷やかしが収まる可能性があります。
メリットとして納得できる項目はどれくらいあったでしょうか。また、積極的にアプローチすることのメリットが他にもあれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】「チラチラ見られて気持ち悪い。」という印象を回避できる。
一方的に見つめるだけで話しかけない場合、女の子との関係は前進しません。場合によっては、「チラチラ見られて気持ち悪い。」という印象を与え、嫌われる可能性があります。積極的にアプローチして、堂々と振る舞いたいものです。
積極的なアプローチによって女の子の気持ちが傾く、男性が望む理想的なパターンです。好きな人に自分のことについて考えさせる時間を増やすことに成功すれば、気になる女の子との距離がかなり縮まることでしょう。
【３】「引っ張ることができる男」を演出できる。
頼りない男だと思われた場合、デートに誘ってもＯＫをもらえる可能性が低くなるのではないでしょうか。積極的なアプローチによって、「引っ張ることができる男」を演出することで、デートの約束を取り付けることができるかもしれません。
【４】断られても、改めてトライする強い心を持てる。
積極的なアプローチによって、自分の気持ちを高めることができれば、一度や二度、断られても改めてトライできる強い心を持てるでしょう。ただし、しつこく誘い過ぎて、嫌われないように注意する必要があります。
【５】自分の気持ちを、より一層強めることができる。
勉強でも趣味でも、実際にやり始めると、熱心に取り組むようになった経験はないでしょうか。恋愛において、実際に積極的に行動することで、自分のテンションも上がり、女の子への気持ちを高めることができるでしょう。
【６】他の男性を寄せ付けないオーラを放てる。
人気のある女の子ほど、狙っている男性は身近に多くなるもの。ライバルとなる男性が身近にいる場合、積極的なアプローチによって、けん制することができるでしょう。ただし、男同士の友情も大切なので、友情にヒビが入らないように注意しましょう。
【７】友達が応援してくれる。
積極的なアプローチにより、気になる女の子が明らかになることで、恋の成就を応援してくれる友達が出てくる可能性があります。特に、女友達の協力によって、気になる女の子の好みのタイプや理想のデートなどの情報を引き出すことができるでしょう。
【８】周囲からの視線を恐れなくなる。
中途半端なアプローチだった場合、男友達から「あの子に気があるんだろ？」と冷やかされる可能性があります。積極的なアプローチによって、男友達からの冷やかしが多少は発生しますが、熱心な態度が伝われば、次第に冷やかしが収まる可能性があります。
メリットとして納得できる項目はどれくらいあったでしょうか。また、積極的にアプローチすることのメリットが他にもあれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。