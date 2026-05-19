「どう見ても本物が混じってる」──4月25日、X（旧Twitter）に投稿された沖縄の祭り風景の中に、元SPEED・上原多香子（43）が映っていると話題になった。祭りのカラオケ大会でのワンシーンだという写真には、楽しそうに全開の笑顔を見せる上原の姿が確認できる。

【写真を見る】沖縄の祭りで楽しそうに踊る上原、沖縄で走っていた上原のラッピングバス

この写真を投稿したのは、お笑いコンビ・飛石連休の藤井ペイジ（54）。近著に『芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）がある藤井は、当時の様子をこう振り返る。

「徐々に上原さんに気づいて人が集まり、ステージは大盛り上がりでした。歌が終わってからも、上原さんはお客さんの写真撮影や握手に笑顔で応じ、とてもハッピーな空間で、さすがスターだなと思いましたね」

沖縄出身の上原は、1996年8月にダンス＆ボーカルグループ・SPEEDのメンバーとしてデビュー。2000年3月のグループ解散後はソロ歌手、女優として活動を続けたが、プライベートではこれまで数々の熱愛やスキャンダルで世間を騒がせてきた。

16歳のときに、同じ「沖縄アクターズスクール」の出身であるDA PUMPのISSA（47）との半同棲生活が報道されたことに始まり、数多くの男性タレントとの交際が報じられてきた。そして2012年8月、J-POPユニット・ET-KINGのTENNさんと結婚した。スポーツ紙記者がその後の上原の動きについて語る。

「TENNさんは、2014年9月25日に突然亡くなりました。のちに見つかった遺書から、上原さんが不倫をしていたことが明るみに出て、世間から猛バッシングを受けました。仕事が激減する中、舞台での共演をきっかけに、演出家・劇作家のコウカズヤ氏と交際して、2018年に再婚。同年12月に第1子となる男児を出産し、その後、第2子となる長女も誕生しています」

2022年7月、舞台で約4年ぶりに芸能活動を再開すると、その翌月、インスタグラムで"美容家"転身を報告。2023年1月には、家族で故郷・沖縄へ移住し、スキンケアブランド「REVI」の広告塔としてInstagramに登場、沖縄の販売店にも出勤していた。

「そんな中、実業家男性との不倫騒動が報じられ、スキンケア関連の仕事を追われてしまったとか。その後、上原さんの姿が確認されたのは2024年11月。沖縄でバーを営む女性経営者のSNS投稿に映り込んでいました。

そこから約1年後、今度は同地で暮らす友人らのSNSに登場。ラフなスウェット姿で500ミリリットルの缶ビールを持って過ごす姿が話題になりました。撮影したカフェは東京の頃から交流のあるオーナーの店で、今井絵理子さんもよく利用するそうですよ」（前出・スポーツ紙記者）

オーナー男性とビール片手に

思わぬかたちで近況が明らかになってきた上原だが、冒頭の沖縄の祭りでの姿も、SNS上で大きな反響を呼んだ。「上原、元気そうじゃん」「相変わらずきれい」といった温かい反応も見られ、投稿されている動画ではSPEEDのヒット曲「White Love」（1997）でブランクを感じさせないしなやかなダンスを披露している。

「いろいろあった上原さんですが、沖縄で自分なりに居場所を築いているようです。現地のカフェオーナーのInstagramには定期的に登場していて、4月8日には商品のコラボレーションを計画している様子を見せています。

写真のなかの上原さんは、シャネルの腕時計や『幸運のシンボル』として知られる人気ジュエリーブランドのネックレスを着用していました。落ち着いたベージュのネイルのデザインといい、全体的に雰囲気がどこか変わったようにも見えます」（同前）

芸能の仕事から遠ざかって数年が経つ上原。カラオケ大会やSNSで公開されている笑顔を見る限り、故郷の沖縄は充実した日々を送れる"天国（Heaven）"なのかもしれない。