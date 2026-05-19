½¬¶áÊ¿¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÁ´ÆâËë¡×
¡Ö¥³¥ï¥È¥é¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀª¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤«¤é6900¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó1Ëü1000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤âÎ¥¤ì¤¿ËÌµþ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Àè½µ5·î13Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¾·¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò¹ñÉÐË¬Ìä¤·¤¿¡£Î¾Íº¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢º£²ó¤¬6²óÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢1´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»þ¤Ï¡¢4²ó¤Î²ñÃÌ¤È¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¬¼çÀÊ¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÉ÷¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦Âç´Ø¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²£¹ËÁêËÐ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö²¡¤·ÅÝ¤·¡×¤Ç²£¹Ë¤Î¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Æó¿Í¤Îî°íð¡Ê¤«¤¤¤³¤¦¡Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ3¥õ·î¸å¤Î2017Ç¯4·î¡¢¾ì½ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÊÌÁñ¡Ö¥Þ¡¼¡¦¥¢¡¦¥é¥´¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï²ñÃÌ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î¥Ç¥Ö¡Ê¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤ÎÀ¯¸¢¤ò¡¢ÊÆÃæ¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¾Ê¤¤µ¤»¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤·¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¯¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×
Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÁÛÄê³°¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÀÊ¤Ç¤â¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡Öº£ÈÕ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¡ª¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆâÀï¤¬Â³¤¯¥·¥ê¥¢¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬Çú·â¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü·â¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï59È¯¤Ë¾å¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÉÝµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¥ï¥È¥é¡×¡Ê¥È¥é¥ó¥×¤¬¶²¤¤¡Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥´¥ê¥´¥ê¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏËü»ö¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Ç¤¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È½¬¼çÀÊ¤Ë¶á¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÇËÅ·¹Ó¤Ê¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1´üÌÜ¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂ¸ºß´¶
2²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òËÌµþ¤Ë¾·¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢5Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«¤¯Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤Î»þ´ü¤È¶á¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢19²óÂç²ñ¤ÎÆüÄø¤ò·è¤á¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
8Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò¤É¤«¤·¤Æ¡¢¹ÄÄë¤Î½»¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¸ÎµÜ¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¾·¤¤¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½X¡Ë¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥ì¥¸¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ò¥È¥é¥ó¥×¹¥¤ß¤Î¶â¥Ô¥«¤Ë²þÁõ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢ÂÐÃæËÇ°×ÀÖ»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÜ¤ê¤ò²ò¤¯¤Ù¤¯¡¢29¿Í¤â¤ÎÊÆ´ë¶ÈCEO¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤ÎÃÅ¾å¤ËÎ©¤¿¤»¡¢·×2535²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤ÎË®²ß¤ÇÌó28Ãû±ß¡ª¡Ë¤â¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ºÉÊ¤òÇã¤¤¾å¤²¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¾åµ¡·ù¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¾å¡¢ºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¹ÄÄë¤À¡×
3²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢Íâ2018Ç¯12·î¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹G20¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢Æ±Ç¯3·î¤«¤é3²ó¡¢·×2500²¯¥É¥ëÊ¬¤â¤ÎÃæ¹ñ»ºÉÊ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤«¤±¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÀÄ¿§ÅÇÂ©¡£¤½¤ì¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÖÏÍ¤Ó¡×¤òÆþ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
4²óÌÜ¤Ï¡¢Íâ2019Ç¯6·î¤ÎÂçºåG20¡Ê¼çÍ×¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢µÄÄ¹Ìò¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Î¡Ö¤È¤ê¤Ê¤·¡×¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°·î¤ËÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¡ÊÀ©ºÛ¥ê¥¹¥È¡Ë¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï·ì¿§°¤«¤Ã¤¿¡£
³ø»³¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤Ë¾¡Íø
¤½¤·¤ÆºòÇ¯1·î¡¢2´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë»þ¤Î·Ð¸³Â§¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ã¡¤±¤ÐÃ¡¤¯¤Û¤ÉÀÞ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¤½¤ì¤Ç4·î¤Ë¤Ï¡¢145¡ó¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¹â´ØÀÇ¤òÃæ¹ñ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÊÆÃæËÇ°×¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢1´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¶µ·±¤«¤é¡¢¼¡¤Î¡Ö4¤Ä¤ÎÂÐºö¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð¤òÄä»ß¤¹¤ë¡¢¢´ØÀÇ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆ±»Ö¹ñ¤òÁý¤ä¤¹¡¢£ËÇ°×¤Î¡ÖÃ¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢¤¤Ê¤ë¤Ù¤¯»ýµ×Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£
ÆÃ¤Ë¡¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤Æ¤¤á¤ó¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¡¢Ä¾¤Á¤Ë¸ò¾Ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÂè»°¹ñ¤Ç¤ÎÊÆÃæ¹â´±¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯10·î30Æü¡¢·Ä½£APEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ø»³¤Ç5²óÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×¡¦½¬¶áÊ¿²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï1»þ´Ö40Ê¬¡¢²ñÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥·¥å¡¼¤Ï9¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢¢Í¢½Ðµ¬À©¡¢£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡¢¤TikTok¡¢¥¹ÁÏÑÎÁ¶â¡¢¦ÊÆ¹ñ»ºÂçÆ¦¡¢§¾å¾è¤»´ØÀÇ¡¢¨¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡¢©ÂæÏÑ¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿²ñÃÌ¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤Ë¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Íµ¼Ô¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¼Á¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Þ¤·¤¿´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤¬µÄÂê¤Ë¾å¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»ä¤â¶Ã¤¤¤¿¡£1972Ç¯¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ãæ¤·¤Æ¡¢ÌÓÂôÅì¼çÀÊ¡¢¼þ²¸Íè¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ï¾ï¤ËÊÆÃæ²ñÃÌ¤ÎºÇ½ÅÍ×µÄÂê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤ª¤½¤é¤¯½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¶Õ´î¿ýÌö¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¼«³Ð¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ï¾ï¤Ë¡¢¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¤¬´³¾Ä¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¾åµ¤Î9¤Ä¤Î¥¤¥·¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬Â¿¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¡£
Ž¢¥È¥é¥ó¥×¤ÈÂÐÅùŽ£¤ò±é½Ð
¤³¤¦¤·¤¿5²ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Î6²óÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¤Ê¥¤¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¡¥¤¥é¥ó¡¢¢ËÇ°×¡¦Åê»ñ¡¢£ÂæÏÑ¤À¤Ã¤¿¡£
ËÌµþ²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢»ä¤ÏGWÌÀ¤±¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ëÃæ¹ñÂ¦¤Î¿ÍÊª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤Î³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅö½é¡¢3·î31Æü¡Á4·î2Æü¤ËË¬Ãæ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ÊÃæ¹ñ¤Ï¡ËÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µðÂç¼è°ú¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Ð¡¼¥²¥ó¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«»×°Æ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÌäÂê¤Î²ò·è¤ä¡¢ËÇ°×¡¦Åê»ñ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡ØÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¡Ù¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÂæÏÑ¤Ï´°Á´¤ËÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤À¡Ù¡ØÂæÏÑ¤ÎÆÈÎ©¤Ë¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥é¥óÀïÁè¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤¬5·î13Æü¡Á15Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç5·î6Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤¬Ë¬Ãæ¤·¤Æ¡¢²¦µ£³°Áê¤È»öÁ°¤ËÁ±¸åºö¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ï¤¬¹ñ¤ÏºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ò»¦¤µ¤ì¡¢¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬»¦¤µ¤ì¡¢1000È¯¤â¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤ª¤á¤ª¤á¤ÈÌ·¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤è¤¦¤«¡Ä¡Ä¡Ù
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÃæ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÃçºÛ¤ò¤·¤Æ¡¢Ê¶Áè¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¡£B¥×¥é¥ó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ØÃæÊÆ2Âç¹ñ¤Î¿·»þÂå±é½Ð¡Ù¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È´°Á´¤ËÂÐÅù¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¸«¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¡ØÃæÊÆ2Âç¹ñ»þÂå¡Ù¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ÎË³¤·¤¤²ñÃÌ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
»ä¤¬¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ãæ¤¹¤ëÁ°Æü¤Î5·î12Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥Ö¥ë¥Í¥¤¤Î¥¢¥ë¥à¥¿¥Ç¡¼¡¦¥Ó¥é¹ÄÂÀ»Ò¤ò¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢ÀÐÌý²½³ØÀ½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¡Ê¹ñºÝÏ¢¹ç¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ë¤Î¥Ï¡¼¥ê¥É¡¦¥¨¥ë¡á¥¢¥Ê¡¼¥Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥Ê¡¼¥Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃ¦ÂàÀë¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æº£Ç¯Ç¯Ëö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÍ¼¹ï¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥¨¥â¥Þ¥ê¡¦¥é¥Õ¥â¥óÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢32Ç¯¤âÂçÅýÎÎ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÎÆÈºÛ¼Ô¡×¤ÈÇÏ¤¬¹ç¤¤¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Þ¤ÇºÅ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍâÆü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢½¬¼çÀÊ¤ÏÁ°Æü¤Ë3¤Ä¤â²ñÃÌ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤Î2017Ç¯11·î¤ÎÊÆÃæËÌµþ²ñÃÌ¤Î»þ¤Ï¡¢°ì½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂÐºö¡×¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦¥È¥é¥ó¥×¤Ëµ¤¸¯¤ï¤Ê¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢5·î14Æü¸áÁ°10»þ¡ÊËÌµþ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¿ÍÌ±Âç²ñÆ²Á°¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´¿·Þ¼°Åµ¤¬¡¢Â³¤¤¤Æ10»þÈ¾¤«¤é¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Î¶â¿§ÂçÄ£¤ÇÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¡Ö2017Ç¯¤È¤Î°ã¤¤¡×¤ò3ÅÀÇ§¤á¤¿¡£
1ÅÀÌÜ¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¿§¤Ç¤¢¤ë¡£2017Ç¯¤Î»þ¤Ï¡¢ÀÄ¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿¿¹È¤À¤Ã¤¿¡£9Ç¯Á°¡¢»ä¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÅÞ¿§¤ÏÀÖ¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ñÃÌ¤Î»þ¡¢É¬¤ºÀÖ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤ë¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÞ¿§¤â¡Ø³×Ì¿¤Î·ì¤Î¿§¡Ù¤Ç¤¢¤ë¹È¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤â¡Ø¾¡Éé¥Í¥¯¥¿¥¤¡Ù¤Ï¹È¿§¤À¡£¤À¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿´¾Ý¤ò°¤¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢Íõ¿§¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡×
¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢½¬¼çÀÊ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¿§¤Î¹È¿§¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤â¤Ï¤äÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤¬¡Ö10¥»¥ó¥Á¤Î¾å¤²Äì·¤¡×¤òÍú¤¤¤Æ¡¢´¿·Þ¼°Åµ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤À¡£½¬¼çÀÊ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï180¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï190¥»¥ó¥Á¡£2017Ç¯¤ÎËÌµþ²ñÃÌ¤Î»þ¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï180¥»¥ó¥Á¤Î¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤ÈÆ±¤¸ÇØ¾æ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸ÇØ¾æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½¬¼çÀÊ¡ÊµÚ¤ÓÃæ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¡ÖÊÆÃæ¤ÏÂÐÅù¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£
3ÅÀÌÜ¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó½Ð¿È¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹¥¤à¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¿¥Æ²ñÃÌ¡Ê¼óÇ¾Æ±»Î¡ÜÄÌÌõ¤À¤±¤Î²ñÃÌ¡Ë¡£Áê¼ê¤È1ÂÐ1¤ÇÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³È¯¸À¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¹¥¤à¤Î¤Ï¡¢ºÙÄ¹¤¯´ù¤òÊÂ¤Ù¤ÆÂç¿Í¿ô¤ÇÂÐÌÌ¤·¤Æ¹Ô¤¦¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÂè°ì¤Ë¡¢º¸±¦¤ËÉô²¼¤¿¤Á¤ò½¾¤¨¤ë¡Ö¹ÄÄë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¡¢ÂèÆó¤ËËÁÆ¬¤Ç¥Æ¥ì¥Ó»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤ò»ø¤é¤»¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÅù¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¸÷·Ê¤ò¡¢Ãæ¹ñµÚ¤ÓÀ¤³¦¤Ë¸Ø¼¨¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤ÆÂè»°¤Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤Î½ñÌÌ¤òÆÉ¤àÊý¤¬µ¤³Ú¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2017Ç¯11·î¤Î»þ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¾¯¿Í¿ô²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³ÈÂç²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÂÅ¶¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸ß¤¤¤ËÉô²¼¤¿¤Á¡ÊÃæ¹ñÂ¦¤Ï12¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï9¿Í¡Ë¤ò»ø¤é¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î²ñÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡¢¼«¸Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
½¬¶áÊ¿È¯¸À¤Î£³¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¤Î´¿·Þ¼°Åµ¤«¤éÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤Þ¤Ç¡¢CCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ë¤¬ÄÁ¤·¤¯À¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á»ä¤Ï¡¢CCTV¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£È¯¸À¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢É´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÊÑ¶É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÏÊÑÆ°¤Èº®Íð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Ï¡Ø¥È¥¥¥¥Ç¥£¥Ç¥¹¤Îæ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¡Ù¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Âç¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ê¤ò·È¤¨¤ÆÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¤³¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Î¾¹ñ¹ñÌ±¤ÎÊ¡»ã¤È¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¡¦±¿Ì¿¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Æó¹ñ´Ö´Ø·¸¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÎò»Ë¤ÎÌä¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÌä¤¤¡¢¿ÍÌ±¤ÎÌä¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¹ñ»ØÆ³¼Ô¤¬¶¦¤Ë½ñ¤¾å¤²¤ë¤Ù¤»þÂå¤ÎÅú°Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃæÊÆ´Ø·¸¤È¤¤¤¦ÂçÁ¥¤Î¹ÒÏ©¤òÀµ¤·¤¯Äê¤á¡¢ÂÉ¼è¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯¤òÃæÊÆ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî¤ò·Ñ¾µ¤·Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯Îò»ËÅª¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤ÊÇ¯¤È¤·¤¿¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÃæÊÆ´Ø·¸¤Î°ÂÄêÅª¡¢·òÁ´¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØÃæÊÆ·úÀßÅªÀïÎ¬°ÂÄê´Ø·¸¡Ù¤Î¹½ÃÛ¤ò¡¢ÃæÊÆ´Ø·¸¤Î¿·¤¿¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å3Ç¯´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÃæÊÆ´Ø·¸¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø·úÀßÅªÀïÎ¬°ÂÄê¡Ù¤È¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤ò¼ç¤È¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê°ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë¶¥Áè¤Ë¤è¤ë·òÁ´¤Ê°ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÉÍý²ÄÇ½¤ÊÁê°ã¤òÈ¼¤¦¾ïÂÖÅª¤Ê°ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë»ýÂ³Åª¤Ê°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£¡ØÃæÊÆ·úÀßÅªÀïÎ¬°ÂÄê´Ø·¸¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£
ÃæÊÆ·ÐºÑËÇ°×´Ø·¸¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¸ß·Ã¡¦¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤äËà»¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÐÅù¤Ê¶¨µÄ¤³¤½¤¬Í£°ì¤ÎÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¡£ºòÆü¡¢Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑËÇ°×¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¶Ñ¹Õ¤Î¤È¤ì¤¿Á°¸þ¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÐÊý¤Ï¶¦¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÆÀÆñ¤¤ÎÉ¹¥¤ÊÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î³«Êü¤ÎÈâ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯³«¤«¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ¤Î²þ³×³«Êü¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÂÐÃæ¸ß·Ã¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£
ÁÐÊý¤¬¹ç°Õ¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢À¯¼£¡¦³°¸ò¤ª¤è¤ÓÎ¾·³´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¡£·ÐºÑËÇ°×¡¢±ÒÀ¸¡¢ÇÀ¶È¡¢´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¡¢Ë¡¼¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæÊÆ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ÅÍ×¤ÎÌäÂê¤À¡£¤³¤ì¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Å¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Î¾¹ñ¤ÏÂÐÎ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃæÊÆ´Ø·¸Á´ÂÎ¤ò¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¶ÃÏ¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ØÂæÏÑÆÈÎ©¡Ù¤ÈÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ï¡¢¿å¤ÈÌý¤Î¤è¤¦¤ËÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃæÊÆÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤Î½èÍý¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡×
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬¶Ã¤Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥õ½ê¤À¤Ã¤¿¡£Âè°ì¤Ë¡¢¡Ö¥È¥¥¥¥Ç¥£¥Ç¥¹¤Îæ«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÎò»Ë²È¥È¥¥¥¥Ç¥£¥Ç¥¹¤¬¡¢¥¢¥Æ¥Í¤È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤¬ÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤¿¥Ú¥í¥Ý¥Í¥½¥¹ÀïÁè¡Êµª¸µÁ°431Ç¯¡Áµª¸µÁ°404Ç¯¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¿·¶½¹ñ¤Î¥¢¥Æ¥Í¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÇÆ¸¢¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤¬µ¿¿´°Åµ´¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬ÂçÀïÁè¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥¢¥ê¥½¥óÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¡ØÊÆÃæÀïÁèÁ°Ìë¡Ù¡ÊË®Ìõ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¢2017Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¡£Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²áµî500Ç¯¤Î¡Ö2Âç¹ñ¤Î³ÑÃà¡×¤Ç16²óÃæ¡¢12²ó¤¬¡Ö¥È¥¥¥¥Ç¥£¥Ç¥¹¤Îæ«¡×¤Ë´Ù¤Ã¤ÆÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤è¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿¿´°Åµ´¤Ë´Ù¤ë¤Ê¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ö¡Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂç¿Í¤¬»Ò¶¡¤ËÍ¡¤¹¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¡¢3²ó¤âÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö½¬¶áÊ¿¤ÎÍ¾Íµ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡¢¡ØÊÆÃæÀïÁèÁ°Ìë¡Ù¤Ê¤ÉÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ë¤È¡¢»ä¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¡Ö·úÀßÅªÀïÎ¬°ÂÄê´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¡ÊÄê°Ì¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆÃæ´Ø·¸¤ò¡ÖÀ¤³¦¤Î2Âç¹ñ´Ø·¸¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯Ãæ¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶âÍ»´íµ¡¡Ê¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë¡¢¸Õ¶ÓÞ¹À¯¸¢¤¬¡ÖÊÆ¥É¥ë°ì¶Ë»ÙÇÛ¤Î½ªßá¡×¤òÄóµ¯¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åJr.À¯¸¢¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Æ3¥õ·î¸å¤Î2013Ç¯6·î¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÇÀ±à¤òË¬¤ì¡¢¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤È1Çñ2Æü¤Ç·×8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡Ö¿··¿¤ÎÂç¹ñ´Ø·¸¡×¤òÄóµ¯¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ä¤³¤¯¡Ö¿··¿¤ÎÂç¹ñ´Ø·¸¡×¤ò¸À¤¤Â³¤±¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÊÆÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ±À»¶Ì¸¾Ã¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¡×¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏËÉÀï°ìÊý¤È²½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òº£²ó¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ç½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¥³¥³¥í¤Ï¡¢À¤³¦¤Ï¡ÖÊÆÃæ2Âç¹ñ»þÂå¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢µÚ¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¾È¾µå¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÅìÈ¾µå¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤µ¤â¹ç°Õ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ç°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Âè»°¤Ë¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ¾¹ñ¤ÏÂÐÎ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃæÊÆ´Ø·¸Á´ÂÎ¤ò¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¶ÃÏ¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡¢¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦±ÑÌõ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¶¼¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¤É½¸½¤Ç¤¢¤ë¡£
Ž¢ÊÆÃæ2Âç¹ñŽ£»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¤³¤ÎÂæÏÑÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö½é¡¢10»þÈ¾¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢45Ê¬±ä¤Ó¤Æ12»þ45Ê¬¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Î²ñÃÌ¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î2017Ç¯4·î¤Î½é²ñÃÌ¤Î»þ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡Ö2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¹¤ì¤Ð°ìÈÖ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬É¬»à¤Ë¡¢½¬¼çÀÊ¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤ò²¿¤È¤«¡×¤ÈÇ´¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¥Æ¥³¤Ç¤âÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¸á¸å¤ÎÅ·ÃÅ¸ø±à¤Î»ë»¡¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ê©ÄºÌÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ÄÄë¤Î¡Öµ§¤ê¤Î¾ì¡×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤â¶ÄÅ·¤·¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢CCTV¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌËÁÆ¬¤Î½¬¶áÊ¿È¯¸À¤Î¸å¡¢½¬¼çÀÊ¤¬¡Ö¤Ç¤Ï¼¡¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤ªÏÃ¤·²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥×¥Ä¥ó¤ÈÊüÁ÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤ò½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»úËë¤¬½Ð¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¿äÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ò¶²¤ì¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï½¬¼çÀÊ¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Áí¤¸¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç²£¹ËÁêËÐ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç½¬¶áÊ¿¤Î¾¡¤Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¡ÖÊÆÃæ2Âç¹ñ¡×»þÂå¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ØÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤¬¡Ö·³´Ï»Ô¾ì¡×¤Ç¡ÉÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡É¡Ä´Ú¹ñÀ½¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÉôÊ¬¡×¤È¤Ï¡Ù
¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×vs½¬¶áÊ¿¡×ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇµÞÉâ¾å¤¹¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¡ÖÆüËÜÌäÂê¡×¤Î¿¼¹ïÅÙ