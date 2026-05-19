しっかりした荷台が特徴の「特定小型原付」に注目

2026年5月9日・10日の両日、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

名古屋を拠点とする電動モビリティメーカー「BLAZE（ブレイズ）」のブースでは、30kgの荷物もスイスイ運べる、4輪モデルの新型車「BLAZE e-CARGO（以下、イーカーゴ）」の実車が初公開され、注目を集めました。

【画像】これが「16歳上は免許なしで乗れる」新車約55万円の「イーカーゴ」です！ 画像で見る（30枚以上）

イーカーゴは、16歳以上なら免許不要で運転できる、「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に区分。ナンバーの取得や自賠責保険への加入は必須となり、ヘルメットの着用も努力義務になっています。

サイズは全長1900mm×全幅600mm×全高1260mmで、シート高は665mm。シートはコンパクトながら、前後調整ができるので、体型に合わせた最適なポジションを実現します。

大きな特徴である「荷台」は、地上高550mmの低床かつ買い物カゴを2つ積載できるサイズで設計。

日常の買い物やアウトドアシーンだけでなく、物流や農業などのプロユースにおける“止まらない運用”もサポートし、より身近な「ちいさい軽トラ」の役目を十分に果たしてくれるでしょう。

取り外し可能な持ち手付きのバッテリーは、足元スペースにどっしりと格納されています。

バッテリーは標準では1個ですが、追加バッテリー（オプション装備：6万3800円）を搭載すれば、最大航続距離が約50km×2の100kmまで延びます。

走行モードは、車道モード（最高速度20km／h）と歩道モード（同6km／h）の2種類。500Wの電動モーターは、約31％の勾配をものともしない登坂能力を実現しています。

またデリケートな荷物を運ぶことも想定した足回りも本格派で、前後サスペンションや前後ディスクブレーキを採用しています。

その他、スイッチひとつで切り替え可能な「バック機能」や、誤操作防止の「Pロック」などを備え、利便性と安全性を両立しています。

イーカーゴの車両価格（消費税込）は54万7800円。現在は先行予約を受付中で、デリバリーは9月末ぐらいを予定しているそうです。

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ちなみにBLAZEでは、小型電動バイクの「EV SCOOTER（EVスクーター）」やミニカーの「NEXT CRUISER（ネクストクルーザー）」、レトロフューチャーな「EV CLASSIC（EVクラシック）」など、多彩な電動モビリティを提案中。

“ジャパンクオリティ”の品質管理や万全のサポート体制も、強みのひとつとしています。