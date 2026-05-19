演芸番組『笑点』に出演していたことで知られる、落語家の林家木久扇さん（88）にインタビュー。歴代最長55年出演した笑点の思い出や、“おバカ”キャラ誕生のきっかけ、大切にしている言葉などを語っていただきました。



1966年5月15日に放送を開始した『笑点』。初代司会者・立川談志さんに気に入られ、若手大喜利に出演していた木久扇さん（当時・木久蔵さん）は1969年、二代目司会者・前田武彦さんの時代に大喜利レギュラーメンバーに抜てきされました。その後、黄色い着物で笑点メンバー随一の“おバカ”キャラを確立し、『キクちゃん』の愛称で人気者に。そして2024年、歴代最長55年出演した笑点の大喜利レギュラーを卒業しました。

■一番思い出すのは、五代目三遊亭圓楽さんの言葉

――『笑点』60周年を迎えた心境は？

自分でよく生きているなと思っているんですけどね。そういう過程をこうやって確認できたのが素晴らしいと思っています。

――『笑点』の歴史を振り返ってみて

司会者の方を5人お送りするとは思ってなかったんでね。自分がこうやって生き残って、昨日きょうも末廣亭へ出てしゃべってるわけですよ、お客さんを笑わせてね。自分で自分のこと、すごいなと思っています。

――一番思い出すことは？

五代目三遊亭圓楽さんの時間が長かったですね。23年ご一緒しまして。圓楽さんがぽろっと言ってくれたことが随分参考になった。僕が困っているのを見て圓楽さんが「チャンバラの映画よく見ているんだろ？ 使ったらどうだ」と言って、僕の『鞍馬天狗』の“杉作、日本の夜明けは近い”っていうセリフにつながったわけなんですけど、そういう言葉がとてもご一緒して大きかったですね。

■“おバカ”キャラの誕生秘話「ズルい計算…できるだけ映る」

――“おバカ”キャラ誕生のきっかけは？

僕のズルい計算で、映像はできるだけ映ることなんですよ。だから僕の“おバカ”キャラだと、言い直しをしますね。“そうじゃないんだ、間違いだった。もういっぺん”って言って手を挙げます。ずっと僕が映っているわけですよ。そういう計算があって、失敗というものを生かそうと思って、“おバカ”キャラが生まれたわけです。

■一生懸命を『笑い』に 落語家で笑わせるのが職業

――大切にしている言葉は？

『一笑県命』。何につけても仕事は一生懸命やらなきゃいけませんが、私の場合は落語家で笑わせるのが職業ですから、一生懸命を『笑い』にしました。一生懸命じゃなきゃいけないっていうのは、その一生懸命さを出しちゃうとお客さんも大変そうだなと思ってしまうので、うちに込めながらいつも気持ち的には一生懸命やっているということでございます。

『笑点60周年特別展』は19日まで東京・京王百貨店新宿店で開催され、その後は全国を巡回する予定です。