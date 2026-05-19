【グランドキャニオン＝中根圭一】米国のトランプ政権がアリゾナ州の人気景勝地グランドキャニオン国立公園周辺でウランの増産に取り組んでいる。

エネルギーの「脱ロシア依存」を目指したものだ。先住民や環境団体が反発するなど地元とのあつれきが強まっており、ブレーキがかかりそうだ。

電力需要増

グランドキャニオン周辺は米国有数のウラン埋蔵地ではあるものの、米国では採掘コストが高いうえ、濃縮などの燃料加工技術が衰退した。米国は長年、ウラン燃料をロシアからの輸入に頼ってきた。

米国は、ウクライナ侵略以降、対立するロシアに依存する状況を解消するため、２０２４年にロシアからの輸入を禁じる法律を作り、自国の生産体制構築を進めている。

トランプ政権は２５年２月、人工知能（ＡＩ）普及に伴うデータセンターの増設で電力需要の増加が見込まれる中、国定記念物を含む公有地でのウラン開発を可能とする命令を出した。その３か月後には原発の発電容量を５０年までに４倍に引き上げる目標を掲げた。市場でのウラン購入価格は２０年から１・５倍以上に値上がりし、採掘に関心が高まっている。

ウラン鉱石の採掘が進むのは、多くの観光客が訪れるグランドキャニオン展望台から南約２０キロ・メートルにあるピニオン・プレーン鉱山だ。国定記念物に指定され、木々が生い茂る公有地の中にある約７ヘクタールの敷地だ。原子力関連企業エナジー・フュエルズ社が手がけ、２５年２月からユタ州のウラン精製工場に本格輸送している。

「汚染される」

周辺に住む先住民は「聖なる水源が放射性物質などで汚染される」と反対している。鉱山ではくみ上げた水からウランが確認されたとの報告があり、抗議活動を展開している。観光業界も風評被害による来客減少を懸念する。

エナジー・フュエルズ社は鉱山の拡張をもくろむが、司法の判断が一定の歯止めをかけている。連邦控訴裁判所は今年４月１日、アリゾナ州の鉱山周辺にある国定記念物の公有地での新規採掘を事実上、無期限停止とする判断を出した。

そのため、同社はユタ州やコロラド州などでの採掘に注力する方針だ。ただ、その地域でも先住民や環境団体が問題視し、今後、法廷に持ち込む可能性があり、米国のウラン生産のスピードアップには時間がかかるとみられている。