東雲うみ、休日デート気分を味わえる“自然体グラビア”
グラビアアイドルの東雲うみが、19日発売の『漫画アクション No.11』表紙＆巻頭グラビアを飾った。
【写真】休日デート気分を満喫！自然体グラビアを披露した東雲うみ
「うみちゃんのくつろぎタイムにご一緒させてもらいたい…。ゆったり休日デート気分を味わえる自然体グラビア」となっている。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
【写真】休日デート気分を満喫！自然体グラビアを披露した東雲うみ
「うみちゃんのくつろぎタイムにご一緒させてもらいたい…。ゆったり休日デート気分を味わえる自然体グラビア」となっている。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。