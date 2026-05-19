Hey! Say! JUMP山田涼介「一次元の挿し木」クランクイン 現場ではバースデーサプライズも【コメント】
【モデルプレス＝2026/05/19】Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務める7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ「一次元の挿し木（いちじげんのさしき）」（毎週日曜よる10：30〜11：25／ 全10話・全国ネット）がクランクイン。現場では、山田のバースデーサプライズが行われた。
【写真】大学院生を演じる33歳人気アイドル
5月某日、本作がいよいよクランクイン。クランクイン初日、最初のシーンは、山田演じる主人公・悠の大学での1シーン。晴天に恵まれ、気持ちの良い撮影スタートとなった。今回、主人公・悠の場面写真を初解禁。研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく白衣でのシーンも。科学監修からの指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑む姿が印象的なシーンとなった。一体本編ではどのようなシーンになっているのか。
また、クランクイン後に迎えた5月8日は、主演・山田涼介の33歳の誕生日。現場では、キャスト・スタッフからのバースデーサプライズが。嘘のSNS撮影で呼び出された山田に、キャスト・スタッフからのハッピーバースデーの合唱、そしてケーキとプレゼントが手渡されるサプライズに、現場も盛り上がる。33歳を迎え、ますます魅力の増す山田が、本作でどんな演技を見せるのか？
原作は2025年「このミステリーがすごい！」大賞 文庫グランプリ受賞の話題作。ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨が、失踪した義理の妹のDNAと完全に一致。関係者の不審な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶、そして、明かされる妹の“正体”とは。二転三転する真実の果てに待つ、想像を絶する結末。時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。（modelpress編集部）
Q.ついにクランクインとなりましたが、初日の撮影をしてみていかがでしたか？
すごくスムーズに撮影が進んでいて、初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）。それだけ、キャスト・スタッフみんなの、作品に対しての理解度がすごく高いのかなと思っています。初日から良いスタートを切れました！
Q.実際に撮影が始まってみて、今後の撮影で楽しみなことなどはありますか？
もちろん楽しみもあるのですが、これからどんどん暑い季節に入っていくので、それが少し不安な部分もあり…僕だけではなく、キャスト・スタッフみんなで支え合いながら進めていきたいですね。あと、インドのループクンド湖のシーンがどんな画になるのかがすごく気になっていて、楽しみです！
Ｑ.33歳を迎えた抱負を一言お願いします！
33歳…意外といい年齢になってきたなという感じがしているので、（劇中で演じる）回想シーンが本当に不安だな、と！（笑）33歳で、10代の悠を届けないといけないので…頑張ります。33歳、いいスタートが切れたと思いますので、このドラマに懸けて、全て捧げていければなと思っています！
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【写真】大学院生を演じる33歳人気アイドル
◆山田涼介「一次元の挿し木」クランクイン
5月某日、本作がいよいよクランクイン。クランクイン初日、最初のシーンは、山田演じる主人公・悠の大学での1シーン。晴天に恵まれ、気持ちの良い撮影スタートとなった。今回、主人公・悠の場面写真を初解禁。研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく白衣でのシーンも。科学監修からの指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑む姿が印象的なシーンとなった。一体本編ではどのようなシーンになっているのか。
◆山田涼介主演「一次元の挿し木」
原作は2025年「このミステリーがすごい！」大賞 文庫グランプリ受賞の話題作。ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨が、失踪した義理の妹のDNAと完全に一致。関係者の不審な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶、そして、明かされる妹の“正体”とは。二転三転する真実の果てに待つ、想像を絶する結末。時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。（modelpress編集部）
◆山田涼介コメント
Q.ついにクランクインとなりましたが、初日の撮影をしてみていかがでしたか？
すごくスムーズに撮影が進んでいて、初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）。それだけ、キャスト・スタッフみんなの、作品に対しての理解度がすごく高いのかなと思っています。初日から良いスタートを切れました！
Q.実際に撮影が始まってみて、今後の撮影で楽しみなことなどはありますか？
もちろん楽しみもあるのですが、これからどんどん暑い季節に入っていくので、それが少し不安な部分もあり…僕だけではなく、キャスト・スタッフみんなで支え合いながら進めていきたいですね。あと、インドのループクンド湖のシーンがどんな画になるのかがすごく気になっていて、楽しみです！
Ｑ.33歳を迎えた抱負を一言お願いします！
33歳…意外といい年齢になってきたなという感じがしているので、（劇中で演じる）回想シーンが本当に不安だな、と！（笑）33歳で、10代の悠を届けないといけないので…頑張ります。33歳、いいスタートが切れたと思いますので、このドラマに懸けて、全て捧げていければなと思っています！
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