永尾まりや（C）光文社／週刊FLASH 写真：TOYO

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【モデルプレス＝2026/05/19】元AKB48の永尾まりやが、19日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙＆巻頭に登場。美しいバストを披露している。

【写真】32歳元AKB48メンバー、ランジェリー姿の表紙

◆永尾まりや「週刊FLASH」表紙登場


アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾。「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた彼女。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について話している。

◆伊勢川乃亜・立花ことりらも登場


そのほか今号には、伊勢川乃亜、立花ことりらも登場する。（modelpress編集部）

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