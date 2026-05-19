「ラブキン2」で話題・元AKB48永尾まりや、グラビアで美バスト披露「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2026/05/19】元AKB48の永尾まりやが、19日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙＆巻頭に登場。美しいバストを披露している。
【写真】32歳元AKB48メンバー、ランジェリー姿の表紙
アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾。「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた彼女。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について話している。
そのほか今号には、伊勢川乃亜、立花ことりらも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元AKB48メンバー、ランジェリー姿の表紙
◆永尾まりや「週刊FLASH」表紙登場
アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾。「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた彼女。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について話している。
◆伊勢川乃亜・立花ことりらも登場
そのほか今号には、伊勢川乃亜、立花ことりらも登場する。（modelpress編集部）
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