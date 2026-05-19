ゴルフのスコアは「気持ち」で決まる？1ホールの油断が招く大叩きの悲劇と回避法
ゴルフはメンタルのスポーツだとよく言われますが、実は「日常の気の緩み」がそのままゴルフのスコアに直結してしまうかもしれません。
マンガ『ゴルフは気持ち』に登場する、ある悲劇的な（そしてクスッと笑える）エピソードをご紹介します。
警戒していた相手に「つい」気を許してしまう瞬間
マンガ『ゴルフは気持ち』第6話では、ゴルフの「気の緩み」を日常のあるエピソードに例えています。
主人公のカンちゃんは、同僚の宮田クンに1万円を貸していましたが、ずっと避けられていました。
全神経を使って宮田クンを警戒していたカンちゃんでしたが、ある日、宮田クンに思わぬ大金が入り「今日は飲みにいかねえか」と誘われます。
あれほど慎重に警戒していたのに、お酒の席の楽しい雰囲気でつい気が緩み、うっかり1万円を取り損ねてしまったのです。
日常の「うっかり」はゴルフコースでも同じ
実はこれ、ゴルフで大叩きする時のメンタルと全く同じ構造です。
前半のハーフを好スコアで回り、「この調子を続けるんだ！」と意気込んでいたにもかかわらず、ふとした瞬間に緊張の糸が切れ、「つい…うっかり…」とミスをしてしまう。
警戒すべきハザードや傾斜を見落とし、何も考えずに打ってしまった結果、スコアはズタズタに。
ゴルフも日常も「最後まで気を抜かない」
「つい…うっかり…このカンちゃんを責められようか！？」と嘆く主人公ですが、ゴルフの神様は油断を許してくれません。
調子が良い時、または想定外のラッキーが起きた時こそ、日常でもゴルフでも「気を引き締める」ことが、痛い目を見ないための最大の防御策なのです。