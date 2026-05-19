科学なき時代の生々しい叫び。古文書に刻まれた「富士山大噴火」と人々の畏怖【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

古文書に刻まれた富士山の大噴火

人々は大噴火をどう書きとめてきたか

富士山の噴火は、古くから数々の文書に記録されてきました。科学的な観測手段がなかった時代、人々は突如として現れた「異変」を、目に見えるありのままの姿として懸命に書き残したのです。

富士山の噴火が明確に記された代表的な史料のひとつに、平安時代の歴史書『日本紀略』があります。富士山から激しい噴煙が上がり、広範囲にわたって灰が降り注いだ様子が記されています。これが後に延暦大噴火と呼ばれることになります。村が灰に埋もれていく光景は、当時の人々にとって日常を根底から揺るがす衝撃的な出来事だったに違いありません。

また、富士山への畏怖の念は文学作品のなかにも息づいています。たとえば『万葉集』では、富士山は「不尽」と表記されました。尽きることのないエネルギーを秘めた山という意味です。火を噴き上げるその姿は、人知を超えた神聖な存在として受け止められていたのでしょう。

古文書に記されているのは、火山活動のメカニズムではなく、人々が直面した驚きや恐れそのものです。富士山の噴火は、単なる自然現象にとどまりません。歴史や文化のなかでさまざまに意味づけられ、今日まで語り継がれてきた「生きた記憶」でもあるのです。

『日本紀略』が伝える延暦大噴火

平安時代の歴史書『日本紀略』には、広範囲にわたって灰が降り注いだ延暦大噴火（800～802年）の様子が記されています。科学的な観測手段がなかった時代、起こったことがありのままの姿として書き残されました。

『万葉集』が表現した「不尽」の富士山

噴火という異変は、やがて文学として表現されるようになりました。『万葉集』では、富士山は「不尽」と表記され、尽きることのない力をもつ存在として詠まれています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。