◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。現在は４試合連続安打中と好調なだけに、４戦ぶり８号に期待がかかる。先発マウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。相手先発は右腕Ｍ・キング。今季は９試合に登板し、３勝２敗、防御率２・６３と安定した成績をマークしている。

前日の古巣本拠地でのエンゼルス戦では、打者として出場した試合では、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦以来１４試合ぶりで今季３度目となる１試合３安打を放った。試合後には取材に応じ、「ゾーンをしっかり把握できているのがまず一番いいところじゃないかな。あとは打球がしっかり、それなりに上がってきていい打球角度で振れていれば、長打もホームランも増えてくる。やっぱり構えが一番大事だと思っているので、そこの動き出しの構えの部分でほとんどが決まっているのかな」と手応えを口にした。

大谷は４月下旬から調子を落としていたが、１２日（同１３日）に１２試合ぶりの本塁打を放つと、投手専念、休養日で２試合連続打者としては欠場したものの、１５日（同１６日）からのエンゼルス３連戦で計６安打。完全復調をアピールしていた。１９日（同２０日）のパドレス３戦目に登板予定で、４登板ぶりの二刀流出場を見込んでいる。

先発は山本由伸投手が今季４勝目を狙う。同地区の宿敵パドレスとは０・５差で首位攻防３連戦。５連勝中で首位を走り、波に乗るチームをさらに勢いづけたいところだ。

本日のスタメンは以下の通り。

（１）指 大谷

（２）遊 ベッツ

（３）一 フリーマン

（４）右 タッカー

（５）捕 スミス

（６）三 マンシー

（７）中 パヘス

（８）左 Ｔ・ヘルナンデス

（９）二 キム・ヘソン

投＝山本由伸