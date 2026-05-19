鶏肉のソテー〜ガーリックバター風味〜【材料】（2人分）鶏もも肉 1枚塩コショウ 適量ピーマン 1個<調味料>しょうゆ 大さじ 1バター 10gニンニク(すりおろし) 1/2片分【作り方】1、鶏もも肉は厚みを均一にし、皮側からフォークで穴をあける。塩コショウをしっかりもみ込む。ピーマンは種とヘタを取り除き、縦幅1cmに切る。2、フライパンに分量外のサラダ油を入れ、鶏もも肉を皮側から焼く。カリッとしたら裏返し、ピーマンを空いたスペースに入れて炒める。3、鶏もも肉に火が通ったら火を弱め、＜調味料＞の材料を加えてからめる。食べやすい大きさに切り、ピーマンと共に器に盛る。鶏もも肉に火が通りにくい場合は蓋をして焼いて下さい。皮をパリッとしたまま食べたい場合は＜調味料＞を皮側以外にからめるようにしてください。