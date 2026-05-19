坂垣怜次 自身初となるフォトブック発売決定 表紙ビジュアル公開 “お渡し会”も実施
俳優の坂垣怜次（31）の自身初となるフォトブック『Reizi One Act』の発売決定し、表紙ビジュアルが公開された。
坂垣は、22日より上演されるミュージカル『「忍たま乱太郎」第16弾 タソガレドキで忍者修行！』の七松小平太役やミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズンで天根ヒカル役で出演するなど俳優として活躍中。今回、空想アート企画プロデュース集団「Citrolemon」と初タッグを組み、31歳を迎えた5月16日に自身初となるフォトブックをリリースする。
同作は、30歳最後に敢行した全編撮り下ろしとなるフォトブック。長身を生かし、スーツを纏った大人な雰囲気の姿から、カジュアルでPOPな一面をみせる一枚まで、30歳の坂垣の「今」を切り取った多面的な魅力が光るビジュアルで構成。さらに、自身の生い立ちから俳優・坂垣怜次に至る現在までを振り返る、長編インタビューも収録した意欲作となる。
さらに、フォトブックで着用したスタイリングで坂垣が登壇し、フォトブックを渡す「お渡し会」を11月21日に実施することも決定。公式サイトに購入方法などが記載されている。
■坂垣怜次コメント
今回初めてのフォトブックを出させて頂けるということで、タイミング的にも30代、自分の中でも新たな年にこうしてお話を頂けて光栄です。見たことのないスタイルばかりで、今の自分だからこそ表現できる瞬間を詰め込みました。一つひとつのカットが、ひとつの“物語”のように感じてもらえたら嬉しいです。出来栄えも自信を持ってお届け出来る撮影だったので、ファンの皆様のお手元に届くのが楽しみです。
坂垣は、22日より上演されるミュージカル『「忍たま乱太郎」第16弾 タソガレドキで忍者修行！』の七松小平太役やミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズンで天根ヒカル役で出演するなど俳優として活躍中。今回、空想アート企画プロデュース集団「Citrolemon」と初タッグを組み、31歳を迎えた5月16日に自身初となるフォトブックをリリースする。
さらに、フォトブックで着用したスタイリングで坂垣が登壇し、フォトブックを渡す「お渡し会」を11月21日に実施することも決定。公式サイトに購入方法などが記載されている。
■坂垣怜次コメント
今回初めてのフォトブックを出させて頂けるということで、タイミング的にも30代、自分の中でも新たな年にこうしてお話を頂けて光栄です。見たことのないスタイルばかりで、今の自分だからこそ表現できる瞬間を詰め込みました。一つひとつのカットが、ひとつの“物語”のように感じてもらえたら嬉しいです。出来栄えも自信を持ってお届け出来る撮影だったので、ファンの皆様のお手元に届くのが楽しみです。