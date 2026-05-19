読売テレビ・日本テレビ系で7月期に放送される日曜ドラマ『一次元の挿し木』で主演を務める山田涼介がクランクインを迎えた。

参考：山田涼介主演で『一次元の挿し木』実写ドラマ化決定 「この役に挑めるのは良かった」

本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。

脚本は、『死刑にいたる病』の高田亮と『正直不動産2』（NHK総合）の清水匡が担当。監督は『悪い夏』の城定秀夫、『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）の頃安祐良、『アンメット』（カンテレ・フジテレビ系）の日髙貴士が担当する。

山田が演じる主人公の七瀬悠は、遺伝子学を研究する大学院生。豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠はある事件に巻き込まれることになる。

クランクイン初日の最初のシーンは、山田が演じる主人公・悠の大学での1シーン。研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく白衣姿も披露。科学監修のスタッフからの指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑んでいた。

さらに、クランクイン後に迎えた5月9日は、山田の33歳の誕生日。現場では、キャスト・スタッフからのバースデーサプライズが。嘘のSNS撮影で呼び出された山田に、キャスト・スタッフからのハッピーバースデーの大合唱、ケーキとプレゼントが手渡され、現場は大いに盛り上がった。

山田涼介（七瀬悠役）クランクイン＆誕生日コメント初日の撮影をしてみてすごくスムーズに撮影が進んでいて、初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑） それだけ、キャスト・スタッフみんなの、作品に対しての理解度がすごく高いのかなと思っています。初日から良いスタートを切れました！

今後の撮影で楽しみなこともちろん楽しみもあるのですが、これからどんどん暑い季節に入っていくので、それが少し不安な部分もあり…僕だけではなく、キャスト・スタッフみんなで支え合いながら進めていきたいですね。あと、インドのループクンド湖のシーンがどんな画になるのかがすごく気になっていて、楽しみです！

33歳を迎えた抱負33歳…意外といい年齢になってきたなという感じがしているので、（劇中で演じる）回想シーンが本当に不安だな、と！（笑） 33歳で、10代の悠を届けないといけないので…頑張ります。33歳、いいスタートが切れたと思いますので、このドラマに懸けて、全て捧げていければなと思っています！（文＝リアルサウンド編集部）