7月17日に公開される佐藤勝利（timelesz）主演のアニメーション映画『君と花火と約束と』の主題歌がtimeleszの「消えない花火」に決定。あわせて主題歌入り本予告とメインビジュアルが公開された。

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本作は、真戸香の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつである「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚くも切ないラブストーリー。

主人公・夏目誠をアニメーション映画初主演となるtimeleszの佐藤、主人公が恋をするヒロイン・葉山煌を原菜乃華がそれぞれ演じる。

高校入学直後のある日、初めて出会った同級生の煌に声をかけられた夏目誠（佐藤勝利）。煌（原菜乃華）は幼少の頃から曽祖母より、一枚の花火の絵と共に「いつか夏目誠と出会う」と聞かされていたという。誠には覚えのないその絵の秘密を探る誠と煌。そこにはかつて交わされた大切な”ある約束”が込められていたのだった。

また新たに、謎の少女・ハル役をアニメ『推しの子』のアイ役で知られる高橋李依、誠の母・由香利役を新潟県出身のお笑いタレント横澤夏子が担当することが決定した。

高橋は「面白くて、芯のある役どころを任せていただき、とても光栄でした。今作で私自身も長岡について知っていったので、たくさんの方が見られる劇場アニメーションという形でお届けすることに、なんだか一つの使命感のような気持ちが湧いています。長岡弁は初挑戦だったので、まずはアフレコ映像に入ったガイド音声で学び、当日も、長岡出身の方々に見ていただきながら録り進めました。収録では、長岡でも言う人・言わない人がいる言い回しだったり、新しく追加になったセリフは、実演していただいたり。長岡に寄り添いながらのアフレコで、濃密な経験になりました！ 担当させていただくハルの紹介文を見てみると、『どうやら過去から迷い込んだ』とのことで……！ 不思議なんだけど、とってもまっすぐな想いの作品です。ぜひ劇場で、彼女たちと同じ刻を共有してみてください」と長岡弁に初挑戦した際の様子を交えてコメントを寄せた。

横澤は「地元新潟の素晴らしい作品に参加できて光栄です。誠の母親役をさせて頂きましたが収録の時に『ヘアメイクとしてバリバリ働いているワーママさんのイメージで』とお伺いし、働きながらも息子をいつも見守っている声が出せるか緊張感がありました。息子のまっすぐさに心打たれ、うまく背中を押せることができたらいいなと思っています。誠が全力で駆け抜ける姿と熱い想いが、たくさんの方々に届きますよう願っています」と出身地の作品出演の喜びと、働く母としての思いも寄せた。

さらに、本作の主題歌がtimeleszの書き下ろし新曲「消えない花火」に決定。本楽曲は、夜空に一瞬だけ咲き誇り、儚く消えていく花火のように、登場人物の葛藤と成長、そして物語の結末を感動的に彩っている。自身のグループが主題歌を担当することに対して佐藤は「映画『君と花火と約束と』主題歌に、timeleszの『消えない花火』を選んでいただきました。作品が本当に素晴らしいので、僕としてはプレッシャーもありましたが…でも誠と煌が出逢えたように、この楽曲に出逢う事が出来ました。自信を持って届ける事が出来ます。花火は一瞬の輝きかもしれません。でも永遠に心の深いところに想いが残るものでもあります。そんな主題歌に出来たのかなと思います。どうか届きますように」とコメントしている。

主題歌を使用した本予告では、ヒロイン・煌（原菜乃華）の「ねぇ、運命って信じる？」という印象的な一言から幕を開ける。「いつか必ず夏目誠と出会う。そしてお前のために絵を描いてくれるよ」と曽祖母に告げられていた煌が、誠と運命的に出会う瞬間が。さらに、突如姿を消した煌と残された花火の絵の謎を追い、新潟県長岡市へ向かった誠（佐藤勝利）が出会う、謎の少女・ハル（高橋李依）の姿も捉えられている。

あわせて公開されたメインビジュアルでは、夜空を彩る大きな花火の下、手を取り合って見上げる誠と煌の姿が描かれている。

コメント佐藤勝利（timelesz）（主題歌担当）映画『君と花火と約束と』主題歌に、timelesz の「消えない花火」を選んでいただきました。作品が本当に素晴らしいので、僕としてはプレッシャーもありましたが…でも誠と煌が出逢えたように、この楽曲に出逢う事が出来ました。自信を持って届ける事が出来ます。花火は一瞬の輝きかもしれません。でも永遠に心の深いところに想いが残るものでもあります。そんな主題歌に出来たのかなと思います。どうか届きますように。

高橋李依（ハル役）面白くて、芯のある役どころを任せていただき、とても光栄でした。今作で私自身も長岡について知っていったので、たくさんの方が見られる劇場アニメーションという形でお届けすることに、なんだか一つの使命感のような気持ちが湧いています。長岡弁は初挑戦だったので、まずはアフレコ映像に入ったガイド音声で学び、当日も、長岡出身の方々に見ていただきながら録り進めました。収録では、長岡でも言う人・言わない人がいる言い回しだったり、新しく追加になったセリフは、実演していただいたり。長岡に寄り添いながらのアフレコで、濃密な経験になりました！担当させていただくハルの紹介文を見てみると、「どうやら過去から迷い込んだ」とのことで……！不思議なんだけど、とってもまっすぐな想いの作品です。ぜひ劇場で、彼女たちと同じ刻を共有してみてください。

横澤夏子 （夏目由香利役）地元新潟の素晴らしい作品に参加できて光栄です。誠の母親役をさせて頂きましたが収録の時に「ヘアメイクとしてバリバリ働いているワーママさんのイメージで」とお伺いし、働きながらも息子をいつも見守っている声が出せるか緊張感がありました。息子のまっすぐさに心打たれ、うまく背中を押せることができたらいいなと思っています。誠が全力で駆け抜ける姿と熱い想いが、たくさんの方々に届きますよう願っています。（文＝リアルサウンド編集部）