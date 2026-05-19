「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q. 「少年院の子どもたち」には、どんな特徴がありますか？

――田丸さんの書き方講座は、少年院でも行われていると思います。これまでの経験から感じる、少年院にいる子どもたちの特徴があれば教えてもらいたいです。

想像とは異なる意外な特徴

田丸雅智氏（以下、田丸）：実際に会うと、驚くくらい普通の子、むしろ素直で純粋に見える子が多いです。

初めて少年たちと接した人は、「こんないい子が、どうして少年院に入るようなことを？」と驚くことが多いと聞きます。ぼく自身もそうでした。

――逆に、彼らが苦手・できないことには共通点がありますか？

田丸：よく聞くのは、コミュニケーションが苦手な子が多いという話です。

周囲とうまくなじめず、自分の居場所を見つけられない。

その結果、受け入れてくれるグループに流れてしまい、そこがたまたま良くない環境だった、ということはあるようです。

特に大きいのは、自分の気持ちを言葉にできないことなのかなとは感じます。

何かモヤモヤした感情はあるのに、それが何なのか自分でもわからない。

あるいは、わかったとしても相手に伝えられない。

そのもどかしさが積み重なって、こじれていくことがある。

ここはまさに言語化の問題と深くつながっていると思います。

――少年院は、社会復帰のための場所でもあるんですね。

田丸：そうです。ずっといるわけではなく、一定期間を経て、社会に戻ることを前提にした場所です。

むしろ、社会復帰を支援するための場所なんですよね。

だからこそ、そこで言葉やコミュニケーションを学ぶことには大きな意味があると思っています。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）