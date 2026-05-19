timelesz新曲「消えない花火」が佐藤勝利主演アニメ映画『君と花火と約束と』主題歌に決定

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timeleszの新曲「消えない花火」が、佐藤勝利がアニメーション初主演を務める映画『君と花火と約束と』の主題歌に決定。楽曲を使用した本予告と、メインビジュアルが公開された。

■timelesz「消えない花火」を使用した本予告も解禁

真戸香による小説『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）をアニメーション映画化した本作。日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる『長岡まつり大花火大会』を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。

このたび、主人公・夏目誠を演じた佐藤勝利が所属するtimeleszが、本作の主題歌を担当することが決定した。

本作のために書き下ろされたtimeleszの新曲「消えない花火」は、夜空に一瞬だけ咲き誇り、儚く消えていく花火のように、登場人物の葛藤と成長、そして物語の結末を感動的に彩る一曲。5月14日に先行して楽曲情報が解禁されると、ファンを中心に注目を集めていた。

併せて、timelesz「消えない花火」を使用した本予告も解禁となった。原菜乃華が演じたヒロイン・葉山煌の「ねぇ、運命って信じる？」という印象的なひと言から幕を開ける本映像。「いつか必ず夏目誠と出会う。そしてお前のために絵を描いてくれるよ」と曽祖母に告げられていた煌が、誠と運命的に出会う瞬間が鮮烈に映し出される。

さらに、突如姿を消した煌と残された花火の絵の謎を追い、新潟県長岡市へ向かった誠が出会う、謎の少女・ハルの姿も捉えられている。過去と未来が交錯するなかで、それぞれの切ない想いが繊細なアニメーションで描かれた予告映像となっている。

今回の予告で初解禁となった謎の少女・ハル役には、アニメ『推しの子』のアイ役で知られる人気実力派声優・高橋李依、誠の母・由香利役には新潟県出身のお笑いタレント横澤夏子が担当。

また、メインビジュアルも解禁。夜空を彩る大きな花火の下、手を取り合って見上げる誠と煌の姿が印象的に描かれている。

■佐藤勝利 コメント