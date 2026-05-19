timelesz新曲「消えない花火」が佐藤勝利主演アニメ映画『君と花火と約束と』主題歌に決定
timeleszの新曲「消えない花火」が、佐藤勝利がアニメーション初主演を務める映画『君と花火と約束と』の主題歌に決定。楽曲を使用した本予告と、メインビジュアルが公開された。
■timelesz「消えない花火」を使用した本予告も解禁
真戸香による小説『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）をアニメーション映画化した本作。日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる『長岡まつり大花火大会』を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。
このたび、主人公・夏目誠を演じた佐藤勝利が所属するtimeleszが、本作の主題歌を担当することが決定した。
本作のために書き下ろされたtimeleszの新曲「消えない花火」は、夜空に一瞬だけ咲き誇り、儚く消えていく花火のように、登場人物の葛藤と成長、そして物語の結末を感動的に彩る一曲。5月14日に先行して楽曲情報が解禁されると、ファンを中心に注目を集めていた。
併せて、timelesz「消えない花火」を使用した本予告も解禁となった。原菜乃華が演じたヒロイン・葉山煌の「ねぇ、運命って信じる？」という印象的なひと言から幕を開ける本映像。「いつか必ず夏目誠と出会う。そしてお前のために絵を描いてくれるよ」と曽祖母に告げられていた煌が、誠と運命的に出会う瞬間が鮮烈に映し出される。
さらに、突如姿を消した煌と残された花火の絵の謎を追い、新潟県長岡市へ向かった誠が出会う、謎の少女・ハルの姿も捉えられている。過去と未来が交錯するなかで、それぞれの切ない想いが繊細なアニメーションで描かれた予告映像となっている。
今回の予告で初解禁となった謎の少女・ハル役には、アニメ『推しの子』のアイ役で知られる人気実力派声優・高橋李依、誠の母・由香利役には新潟県出身のお笑いタレント横澤夏子が担当。
また、メインビジュアルも解禁。夜空を彩る大きな花火の下、手を取り合って見上げる誠と煌の姿が印象的に描かれている。
■佐藤勝利 コメント
映画『君と花火と約束と』主題歌に、timeleszの「消えない花火」を選んでいただきました。
作品が本当に素晴らしいので、僕としてはプレッシャーもありましたが…
でも誠と煌が出逢えたように、この楽曲に出逢う事が出来ました。
自信を持って届ける事が出来ます。
花火は一瞬の輝きかもしれません。
でも永遠に心の深いところに想いが残るものでもあります。
そんな主題歌に出来たのかなと思います。
どうか届きますように。
■映画情報
『君と花火と約束と』
7月17日（金）公開
声の出演：佐藤勝利（timelesz） 原菜乃華 高橋李依 ／ 横澤夏子
原作：真戸香『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）
監督：鈴木慧
脚本：森こうへい
主題歌：timelesz「消えない花火」
配給：松竹／シンエイ動画
(C)映画「君と花火と約束と」製作委員会
■関連リンク
映画『君と花火と約束と』作品サイト
https://kimi-hana-movie.com/
timelesz OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/24
https://ovtp.jp/