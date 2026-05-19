山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』クランクイン！山田の33歳の誕生日を祝うバースデーサプライズも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山田涼介の主演で7月から読売テレビ・日本テレビ系でスタートする新日曜ドラマ『一次元の挿し木』が5月下旬、クランクイン。山田演じる主人公・悠の場面写真も初解禁された。

■「初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）」（山田涼介）

本作な時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨を DNA鑑定にかけると、失踪し、行方不明になった義理の妹と完全一致。

不可解な鑑定結果に戸惑うなか、関係者たちが次々と殺害される。さらに、研究室で保管していた人骨も、何者かに盗まれた。

失踪した義理の妹の生死と、DNA 一致の謎とは？ 真相を追う悠は、予測不能な陰謀へと巻き込まれることに…。

クランクイン初日、最初のシーンは、山田涼介演じる主人公・悠の大学での1シーン。晴天に恵まれ、気持ちの良い撮影スタートとなったこの日、研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく白衣での姿も披露。

科学監修の方からの指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑む姿が印象的だった。

また、クランクイン後に迎えた5月9日は、山田涼介の33歳の誕生日。現場では、キャスト・スタッフからのバースデーサプライズが。

嘘のSNS撮影で呼び出された山田に、キャスト・スタッフからのハッピーバースデーの大合唱、そしてケーキとプレゼントが手渡されるサプライズに、現場も大盛り上がりとなった。

33歳を迎え、ますます魅力の増す山田が、本作でどんな演技を見せるのか、注目だ。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ『一次元の挿し木』

7月スタート

毎週日曜22:30～23:25（全10話）

原作：松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）

出演：山田涼介 他

■関連リンク

番組サイト

https://www.ytv.co.jp/ichijigen_drama/