『夫婦別姓刑事』斉藤由貴“小寺園”と犯人の間に隠された過去の因縁【第6話あらすじ】
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の第6話が19日に放送される中、場面カットとあらすじが公開された。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
■第6話あらすじ
退院した池田絆（中村海人）から「僕は明日香さんに本気です！」と告白をされた四方田誠（佐藤二朗）。復帰早々、鈴木明日香（橋本愛）の魅力を熱烈に語り続け、辟易（へきえき）としながらも、池田の熱心なアプローチが気にはなる誠。
そんな中、国務大臣の妻が誘拐される事件が発生。沼袋署刑事課から、小寺園みちる（斉藤由貴）、上山晋吾（矢本悠馬）、郡司綾（齊藤京子）の３名が警視庁本部の応援に向かうことに。
一方、沼袋署に残っていた誠と明日香、池田の前に１人の男が訪れる。男は突然ナイフを出し明日香を人質に取る。男の要求は「小寺園をだせ！」
動揺する誠たちだが、さらに男は自分の体に爆弾を巻きつけており、占拠される沼袋署。
小寺園と犯人の間に隠された過去の因縁、そして誠と明日香と池田の三角関係の行方は。夫婦別姓刑事にとって重大な局面が迫っていた。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
退院した池田絆（中村海人）から「僕は明日香さんに本気です！」と告白をされた四方田誠（佐藤二朗）。復帰早々、鈴木明日香（橋本愛）の魅力を熱烈に語り続け、辟易（へきえき）としながらも、池田の熱心なアプローチが気にはなる誠。
そんな中、国務大臣の妻が誘拐される事件が発生。沼袋署刑事課から、小寺園みちる（斉藤由貴）、上山晋吾（矢本悠馬）、郡司綾（齊藤京子）の３名が警視庁本部の応援に向かうことに。
一方、沼袋署に残っていた誠と明日香、池田の前に１人の男が訪れる。男は突然ナイフを出し明日香を人質に取る。男の要求は「小寺園をだせ！」
動揺する誠たちだが、さらに男は自分の体に爆弾を巻きつけており、占拠される沼袋署。
小寺園と犯人の間に隠された過去の因縁、そして誠と明日香と池田の三角関係の行方は。夫婦別姓刑事にとって重大な局面が迫っていた。