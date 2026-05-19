『ラブキン2』でも注目の永尾まりや“モテクイーン”の魅力全開のグラビア
アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾まりや（32）が、19日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場した。
【写真】モテクイーンの魅力全開！表紙を飾った永尾まりや
「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について語っている。
同誌には、伊勢川乃亜、立花ことり、UNJOUR TOKYOらも登場する。
【写真】モテクイーンの魅力全開！表紙を飾った永尾まりや
「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について語っている。
同誌には、伊勢川乃亜、立花ことり、UNJOUR TOKYOらも登場する。