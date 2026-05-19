timeleszがアニメ映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の主題歌を担当する。今作のために書き下ろされた新曲「消えない花火」。メンバーの佐藤勝利（29）がアニメ映画初主演を務め、日本3大花火大会の一つ、長岡まつり大花火大会が舞台の作品に花を添える。

一枚の謎の絵がつなぐ時を超えたはかなくも切ない恋を描いた一作で、佐藤が主人公、女優の原菜乃華（22）がヒロインの声優を務めた。

「消えない…」は出会いの奇跡を花火になぞらえた、ポップバラードのラブソング。7月29日に発売される新体制2作目のCDシングルで、佐藤は「花火は一瞬の輝きかもしれません。でも永遠に心の深いところに思いが残るものでもあります。そんな主題歌にできたのかな」と自信をみなぎらせた。

グループは2024年4月にSexy Zoneからtimeleszに改名。テレビ朝日ドラマ「パパと親父のウチご飯」などの主題歌を担当してきたが、映画では初めてとなる。佐藤は「作品が本当に素晴らしいので僕としてはプレッシャーもありましたが…でも主人公とヒロインが出会えたように、この曲に出合うことができました。自信を持って届けることができます」と手応え。8人の歌声が夜空に輝く花火のように作品を彩る。 （糸賀 日向子）

≪映画舞台新潟出身の横澤夏子 主人公母役「参加できて光栄」≫タレントの横澤夏子（35）が主人公の母役の声優を務めた。作品の舞台となる新潟県出身で「地元新潟の素晴らしい作品に参加できて光栄です」と歓喜。収録の際「ヘアメークとしてバリバリ働いているワーママさんのイメージで」と要望があり「働きながらも息子をいつも見守っている声が出せるか緊張感がありました。息子の真っすぐさに心打たれ、うまく背中を押せることができたらいいなと思っています」と力を込めた。また、謎の少女役は声優の高橋李依（32）が担当した。