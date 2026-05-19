国の「ギャンブル等依存症問題啓発週間」が１４日に始まった。

厚生労働省は、ギャンブル依存が疑われる人の割合を成人の１・７％と推計している。島根県内のギャンブル依存症当事者の家族らでつくる支援団体に所属する６０歳代女性が啓発週間を前に読売新聞のインタビューに応じ、「ギャンブル問題は家族内だけで解決しようとせず、専門機関に相談してほしい」と呼びかけた。（桂川景）

女性は３０歳代の息子が主にギャンブルで作った１０００万円近い借金を肩代わりした経験を持つ。

誕生日や母の日には、必ず花束やプレゼントを贈る「孝行息子」だった。専門学校卒業後、中国地方で医療系の仕事に従事。長期休暇の際は必ず実家に帰省し、親子関係も良好だった。

２０２０年１２月、息子から突然、ＬＩＮＥで「３０万円を振り込んでほしい」と連絡が届いた。戸惑いながらも「深くは聞くまい」と決め、振り込んだ。その後も度々、送金を迫られた。それでも「息子なりの苦悩があるはず」と自分を納得させ、宅配便で好物の煮魚や肉料理を届けた。

２３年６月、久しぶりに帰省した息子が、家宝の記念硬貨を盗み出す場面に遭遇した。「何してるの」と泣き崩れる女性の前で、息子は青ざめたまま立ち尽くしていた。

息子はオンラインカジノなどにのめり込み、負債が膨らんだことを打ち明けた。銀行のカードローン、消費者金融、知人や職場の同僚にまで借金を重ねていた。

弁護士を介して任意整理を行い、２か月で借金を完済した。だが、その後も金の無心が続いた。「借金返済は根本的な解決ではない」と悩んだ。窮地の中で出会ったのが、当事者の家族が支え合う「全国ギャンブル依存症家族の会島根」。家族の会メンバーは「借金の肩代わりをやめること」と説いた。

勇気を振り絞り、「もうお母さんはお金を出せない」と電話で告げた。「３０００円でいいからさ」と粘る息子に後ろ髪を引かれながら電話を切った。その後も無心は続いたが、断り続けた。

息子は「このままではいけない」と気づいたのか２３年１１月、依存症の専門施設に入所。１年後に施設で再会した息子は、かつての晴れやかな表情を取り戻していた。一安心し、涙が止まらなかった。

女性は現在、家族の会のメンバーとして、悩みを抱える家族の相談に乗り、自身の体験も伝えている。「親の責任感から援助したが、愛を持って息子を手放す勇気が必要だった。家族だからといって、全ての責任を負う必要がないと伝えたい」

息子は今も施設で暮らしながら、社会復帰を目指している。「どんなに心配をかけようとも愛する大切な息子。順調に回復し、日常生活を取り戻してほしい」と願った。

当事者には否認傾向、受診・相談は１割…まずは専門機関に

厚生労働省の推計では県内でギャンブル依存が疑われる人は約７０００人とされる。依存症全般に詳しい石東病院（大田市）の安田英彰院長は「ギャンブル依存症の当事者は否認傾向があり、周囲も異変に気づきにくい。受診・相談に至るのは、当事者全体の１割程度」と指摘する。

近年はギャンブルの手段のオンライン化が進み、学生など若年層の相談が増加傾向にあるという。安田院長は「ギャンブル依存症になると、衝動性を抑制・調節する脳機能が弱まり、ギャンブルをやめられない状態に陥る」とした上で、「借金の肩代わりは、本人のギャンブル行為を助長させる恐れがある。家族だけで解決しようとせず、まずは病院や相談機関に相談してほしい」と話す。

県立心と体の相談センター（松江市）では、ギャンブルなどの依存症に関する来所相談や電話相談を受け付けている。問い合わせは同センター（０８５２・２１・２０４５）。