佐藤勝利、主演アニメ映画『君と花火と約束と』の主題歌がtimelesz「消えない花火」に決定「自信を持って届ける事ができます」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（7月17日公開）の主題歌がtimeleszの新曲「消えない花火」に決定した。このほど、楽曲を使用した本予告、メインビジュアルも公開された。
【動画】佐藤勝利が声優挑戦『君と花火と約束と』超特報
真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）をもとにした今作は、新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリー。
新潟から遠く離れた東京に暮らす高校生の夏目誠（佐藤）と葉山煌（原菜乃華）を結びつけたのは、打ち上げ花火が描かれた一枚の絵。謎の絵と運命に翻弄されていく誠と煌は、限られた時間の中ある選択を迫られてゆく。長岡の夜空に煌めく花火のもと、81 年の時を越えて交わされた約束とは。一枚の花火の絵がつなぐ、時を越えたはかなくも切ないラブストーリーを描く。
同曲は今作のために書き下ろされ、夜空に一瞬だけ咲き誇り、儚く消えていく花火のように、登場人物の葛藤と成長、そして物語の結末を感動的に彩る一曲となっている。
本予告では原が演じたヒロイン・煌の「ねぇ、運命って信じる？」という印象的な一言から幕を開ける本映像。「いつか必ず夏目誠と出会う。そしてお前のために絵を描いてくれるよ」と曽祖母に告げられていた煌が、誠と運命的に出会う瞬間が鮮烈に映し出される。
突じょ姿を消した煌と残された花火の絵の謎を追い、新潟県長岡市へ向かった誠が出会う、謎の少女・ハルの姿も。過去と未来が交錯する中で、それぞれの切ない想いが繊細なアニメーションで描かれた予告映像となっている。あわせて、解禁されたメインビジュアルでは、夜空を彩る大きな花火の下、手を取り合って見上げる誠と煌の姿が印象的に描かれている。
また、その謎の少女・ハル役にはアニメ『推しの子』のアイ役で知られる声優・高橋李依、誠の母・由香利役には新潟県出身のお笑いタレント・横澤夏子が起用された。
■佐藤勝利（timelesz）主題歌コメント
映画『君と花火と約束と』主題歌に、timeleszの「消えない花火」を選んでいただきました。
作品が本当にすばらしいので、僕としてはプレッシャーもありましたが…
でも誠と煌が出逢えたように、この楽曲に出逢う事ができました。
自信を持って届ける事ができます。
花火は一瞬の輝きかもしれません。
でも永遠に心の深いところに想いが残るものでもあります。
そんな主題歌にできたのかなと思います。
どうか届きますように。
■追加キャストコメント
▼高橋李依
面白くて、芯のある役どころを任せていただき、とても光栄でした。
今作で私自身も長岡について知っていったので、たくさんの方が見られる劇場アニメーションという形でお届けすることに、なんだか一つの使命感のような気持ちが湧いています。
長岡弁は初挑戦だったので、まずはアフレコ映像に入ったガイド音声で学び、当日も、長岡出身の方々に見ていただきながら録り進めました。
収録では、長岡でも言う人・言わない人がいる言い回しだったり、新しく追加になったセリフは、実演していただいたり。
長岡に寄り添いながらのアフレコで、濃密な経験になりました！
担当させていただくハルの紹介文を見てみると、「どうやら過去から迷い込んだ」とのことで…！
不思議なんだけど、とってもまっすぐな想いの作品です。
ぜひ劇場で、彼女たちと同じ刻を共有してみてください。
▼横澤夏子
地元新潟のすばらしい作品に参加できて光栄です。誠の母親役をさせていただきましたが収録の時に「ヘアメイクとしてバリバリ働いているワーママさんのイメージで」とお伺いし、働きながらも息子をいつも見守っている声が出せるか緊張感がありました。息子のまっすぐさに心打たれ、うまく背中を押せることができたらいいなと思っています。誠が全力で駆け抜ける姿と熱い想いが、たくさんの方々に届きますよう願っています。
【動画】佐藤勝利が声優挑戦『君と花火と約束と』超特報
真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）をもとにした今作は、新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリー。
同曲は今作のために書き下ろされ、夜空に一瞬だけ咲き誇り、儚く消えていく花火のように、登場人物の葛藤と成長、そして物語の結末を感動的に彩る一曲となっている。
本予告では原が演じたヒロイン・煌の「ねぇ、運命って信じる？」という印象的な一言から幕を開ける本映像。「いつか必ず夏目誠と出会う。そしてお前のために絵を描いてくれるよ」と曽祖母に告げられていた煌が、誠と運命的に出会う瞬間が鮮烈に映し出される。
突じょ姿を消した煌と残された花火の絵の謎を追い、新潟県長岡市へ向かった誠が出会う、謎の少女・ハルの姿も。過去と未来が交錯する中で、それぞれの切ない想いが繊細なアニメーションで描かれた予告映像となっている。あわせて、解禁されたメインビジュアルでは、夜空を彩る大きな花火の下、手を取り合って見上げる誠と煌の姿が印象的に描かれている。
また、その謎の少女・ハル役にはアニメ『推しの子』のアイ役で知られる声優・高橋李依、誠の母・由香利役には新潟県出身のお笑いタレント・横澤夏子が起用された。
■佐藤勝利（timelesz）主題歌コメント
映画『君と花火と約束と』主題歌に、timeleszの「消えない花火」を選んでいただきました。
作品が本当にすばらしいので、僕としてはプレッシャーもありましたが…
でも誠と煌が出逢えたように、この楽曲に出逢う事ができました。
自信を持って届ける事ができます。
花火は一瞬の輝きかもしれません。
でも永遠に心の深いところに想いが残るものでもあります。
そんな主題歌にできたのかなと思います。
どうか届きますように。
■追加キャストコメント
▼高橋李依
面白くて、芯のある役どころを任せていただき、とても光栄でした。
今作で私自身も長岡について知っていったので、たくさんの方が見られる劇場アニメーションという形でお届けすることに、なんだか一つの使命感のような気持ちが湧いています。
長岡弁は初挑戦だったので、まずはアフレコ映像に入ったガイド音声で学び、当日も、長岡出身の方々に見ていただきながら録り進めました。
収録では、長岡でも言う人・言わない人がいる言い回しだったり、新しく追加になったセリフは、実演していただいたり。
長岡に寄り添いながらのアフレコで、濃密な経験になりました！
担当させていただくハルの紹介文を見てみると、「どうやら過去から迷い込んだ」とのことで…！
不思議なんだけど、とってもまっすぐな想いの作品です。
ぜひ劇場で、彼女たちと同じ刻を共有してみてください。
▼横澤夏子
地元新潟のすばらしい作品に参加できて光栄です。誠の母親役をさせていただきましたが収録の時に「ヘアメイクとしてバリバリ働いているワーママさんのイメージで」とお伺いし、働きながらも息子をいつも見守っている声が出せるか緊張感がありました。息子のまっすぐさに心打たれ、うまく背中を押せることができたらいいなと思っています。誠が全力で駆け抜ける姿と熱い想いが、たくさんの方々に届きますよう願っています。