1972年5月15日の本土復帰から54年を迎えた沖縄県。その最西端に位置する与那国島では、2016年に自衛隊が配備されて以来、台湾有事を念頭に置いた軍事拠点化が進み、日米の共同訓練が行われている。

【映像】軍事訓練の様子

防衛増強への是非が問われる中で2025年8月に行われた町長選挙では、医療や生活基盤の立て直しといった離島特有の課題も大きな争点となった。選挙直後には米軍による攻撃用ロケットの搬入計画も持ち上がり、島は難しい判断を迫られた。

「台湾有事の最前線」という重荷を背負わされる中で、この地に根を下ろす人々が見つめる現実を追った。

■「要塞化」に揺れた町長選、3人の候補者

2025年8月初旬、町長選に先立って立候補予定者が一堂に会し、議会で激論を交わしていた二人が隣り合った。

一人は、「政治家の最大の使命は戦争をさせないこと」と訴える田里千代基氏。防衛力強化を進める政府や同調する町長に厳しい目を向ける一方、ある計画の実現を目指してきた。

与那国・自立へのビジョン。2005年に市町村合併を拒み、単独で生きるすべとして町民が議論して記した。隣り合う台湾を足掛かりに、アジア地域とつながる未来を描いた。

「台湾との交流・交通なくして島の自立発展はない。完全に島が崩壊するような状況。要塞化という言葉が思いつく。何とか止めないといけない」（田里氏）

対するのは、現職だった糸数健一氏だ。2024年の憲法記念日、改憲派の集会で「全国民がいつでも、日本国の平和を脅かす国家に対しては、一戦を交える覚悟が今、問われているのではないでしょうか」と説き、物議をかもした。

「躊躇なく、必要に応じて自衛隊の増強なり、増員なり、しっかりやっていただきたい」（糸数氏）

政府が示すミサイル部隊の配備にも理解を示してきた。2016年に駐屯地が置かれる前、地元で誘致活動も行った。防衛省に配備を要請したある局面を語る。

「鮮明に覚えているのが、関口氏（当時・陸上幕僚副長）が開口一番こうおっしゃった。『この瞬間を待っていました』と。タイミング的に我々の思いと、陸幕の中で計画していたのがマッチングしたのかなと。

（Q.一時期は2027年に台湾有事と）もう2年後、そういうこともある。対応できるのは僕しかいない」（糸数氏）

そしてもう一人、前町議の上地常夫氏も立候補を表明。医師の常駐が危ぶまれる島の診療所を、沖縄県の施設に移行する案などを訴えた。

「自衛隊誘致に賛成した皆さんの意見として、どこまで強化するの？防衛力を強化するの？この島は。という声も上がっている」（上地氏）

自衛隊に理解を示す上地氏だが、増強には慎重姿勢だ。

■自衛隊配備の経緯と「台湾有事」のシミュレーション

2016年の与那国駐屯地設置から始まった沖縄県・先島地域の自衛隊配備。防衛の「空白」とされた島々には台湾有事も念頭に、部隊強化の計画が相次いで浮上する。

その経緯に深く関わった人物がいる。前参議院議員の佐藤正久氏だ。元陸上自衛官で、イラク派遣では先遣隊隊長も務めた。与那国への自衛隊配備の10年ほど前、佐藤氏は2007年の参院選初当選と前後し、沖縄の先島地域を訪れていたという。

「石垣島の方々からは、八重山に自衛隊をぜひ誘致したいと。国境の離島、与那国は象徴的な存在だと思い、ここを足掛かりに沖縄の防衛を強化できたら、国民への説明という意味でもいいのではと。そこから取り掛かった」（佐藤氏）

与那国では、当時の外間前町長らと意見交換を重ねたという。「外間町長に防衛省に行ってくださいと。恩返しとして浜田防衛大臣（当時）に行ってもらい、検討の流れがぐっと進んだというふうには認識している」。

自衛隊施設が置かれた先島は、安全保障の議論ではどう位置づけられるのか。

アメリカの有力シンクタンク、戦略国際問題研究所のマーク・カンシアン氏。2023年に記した台湾有事のシミュレーション報告書が注目を集めた。

「（地図を指して）与那国、ここまで日本の領土だ。これらの島の地上に地対艦ミサイルや防空ミサイルがあれば、中国軍（の軍事行動）にとって大きな制約になるだろう」（カンシアン氏）

台湾有事では、自衛隊とアメリカ軍は南西諸島の島々に散らばって、中国軍を攻撃する筋書きだ。日本のアメリカ軍基地も出撃拠点とされる中、中国側はどう出るのか。カンシアン氏は「中国軍は何百発のミサイルを米軍基地と自衛隊基地に撃ち込むだろう」と予測する。

代替策として「島の安全な場所に避難すること」「軍隊からは離れること」などと説明するカンシアン氏のシミュレーションに対し、こうしたワシントンで進む「安全保障」の議論に対し、ジャーナリストの布施祐仁氏は「島の状況が全くイメージがついていない」と疑問を呈す。

沖縄での自衛隊やアメリカ軍の訓練の取材を続けてきた布施氏。自衛隊とアメリカ軍は現実の訓練でも離島に分散して戦うシナリオをなぞる。

「リスクが高く、最悪あっという間に全滅して終わってしまう。特攻作戦的なところがある。（離島での分散展開は）あくまで（台湾有事の想定で）中心的な作戦には位置づけられない」

「ワシントンで行われている、島の住民を無視した、現実から乖離した議論の方に、日本の防衛戦略や南西地域で進められる軍備の強化もどんどん進んでいってしまっている」（布施氏）

■国境の島が下した決断と日米共同訓練

2025年8月19日、与那国町長選は告示を迎え、台湾とつながることで与那国を守り、発展することを目指してきた田里氏の戦いも幕が開けた。

「町長という立場でなければ、町長の権限を駆使してでなければ、住民は守れない」（田里氏）

一方の糸数氏も支持者に見送られながら選挙事務所を後にし、実績をアピール。上地氏も軍事よりも生活の安定をと訴えて回った。

8月23日の選挙戦最終日。各候補は最後の訴えに走り回っていた。

「国防は皆さんに説明しながら進めると、上地町長としてやってくれると信じて」（与那国町議会議員）

上地氏の陣営には自衛隊強化に慎重な議員が合流し、糸数町政の刷新を訴えた。

現職の糸数氏は支持者への最後の訴えで巻き返しを図る。「わたくしは背骨がまっすぐです。ぐらついておりません。極端に左にも右にも折れ曲がっておりません」。

そして、田里氏。自立ビジョンで強調してきた、国境の島に住民が住み続けることが安全保障になると声を張った。「町民が住み続けることで安全保障。これ以上の自衛隊の強化は認めません。ミサイルは絶対認めません。国がやっていることが何でも正しいんじゃない。正しいのはそこに住んでいる人。住民が一番正しい」。

投票率は90.83%。町民の関心は高かった。

開票所に詰める関係者から田里陣営に連絡が入る。「状態悪いですね。上地が350。糸数が300。田里はまだ50しか積んでいない」「50？」「届きません。残念ですけど」。

結果は上地常夫氏が557票で初当選を決めた。他の陣営からは勝利を知らせる爆竹の音が響く。田里氏は「大変申し訳ございません。島の状況をたくさん訴えたつもりでございますが、結果が結果として本当に残念」と頭を下げる。妻の鳴子氏は「どうか引き続きよろしくお願いいたします。すーや、あらーぐ、ふがらっさ（本日は誠にありがとうございました）」と与那国方言を交え挨拶した。

現職の糸数氏は再選を果たせなかった。「町民の意思として受け止めるほかない。ありがとうございました」。

「（Q.『（国会に対して）一戦を交える覚悟』などの発言の批判が影響したのでは？）それはわかりません。わかりませんけれども、発言を撤回するつもりは毛頭ない」（糸数氏）

勝利に沸くのは上地氏の陣営。そこには外間元町長の姿も。自衛隊配備当時の町長だが、部隊増強は慎重姿勢だ。「（防衛問題を）議会含め地域の皆さんの了解を得ながらやるというので、本人の手腕をみてみたい。日米共同訓練だけはやめてもらいたい。それとミサイル（配備）は何とかやめてもらいたい」（外間元町長）

選挙から一夜明けて、当選した上地氏がカメラの前に現れた。質問は9月に予定されていた日米共同訓練にも及ぶ。

「自衛隊は与那国で痛い思いをしている。来ない方がいいですよね。オスプレイとかね。防衛省は、説明をしました。それで実施しますという流れ。私がその場でやめてくださいと言って止まるかというと、私は止まらないとは思っています。ただ、私の政治スタンスは町民にちゃんとオープンにするということ」（上地氏）

町民は「町長として、米軍共同訓練をやめてくれと意思表示を町民のために出していただきたい」と訴える。別の町民は「僕ら住民の中でも、ミサイル基地を誘致する話が一番怖くて、ちょっとやりすぎじゃないのと。狙われるじゃないですか。僕らは島の周辺だけを守ってくれるだけでいいんですよ」と不安を口にする。また、ある町民は「島を守るというのも大事だと思いますよ。診療所がなくなる、老人ホームがなくなったという問題の方が優先しなくちゃいけないのかなと」と話した。

■国家の防壁として扱われる島、住民の未来は

8月27日、日米共同訓練でアメリカ軍がロケット砲を与那国島に搬入する計画が、県内の新聞で報じられた。敵の軍艦を長距離から攻撃する模擬訓練を行うという。住民からは「説明会を開いてください」「合同訓練反対ですよ」と声があがる。

9月5日、防衛省の出先機関が訓練内容を説明しに島を訪れた。報道された攻撃用の武器は持ち込まないという。

「町長選の結果を踏まえて（見送りの判断）と言いづらい理由は？」（記者）

「理由といいますか、様々な状況を総合的に検討したというところでございます」（防衛局担当者）

「町民の声が防衛省に届いたと思う」（上地町長）

一方の上地町長。訓練の縮小に安堵していた。「町長になったばかりで、最初から敵対するわけにいかないという立場が（防衛省側には）あったとは思うけれど、よくわかりません。今後どうなるか」。

「（Q.（防衛省に）意見を聞いてもらえない時は？）その時はその時です。その時はその時で対処します」

町長選を終えた田里氏はある場所を訪れた。与那国町イベント広場だ。与那国島が市町村合併に揺れていた2004年10月、町民大会が開かれ、島の行く末に激論が交わされた。そこから住民投票での合併の拒否と自立ビジョンの策定に向かっていったという。議員活動、そして町長選挙の原動力になった自立ビジョンは、ここで生まれた。

「個人的に民間主導で地域外交を進めながら行く必要もある」（田里氏）

与那国島。国家には、そして国民には国境と隣り合うこの島がどのように見えるのか。

「仮に台湾有事で中国が攻める時、（台湾を）東から攻めるという時には、日本が戦域になる。まさに南西諸島・与那国が戦域になる。しっかり備えないといけない。攻撃側が何が一番有利かというと、攻撃方向を自分で選べる」（佐藤氏）

「台湾有事の脅威がまずあって、下から積み上げられたものというよりかは、最初にアメリカの戦略があり、それを正当化させるためにいろいろなストーリーが作られている面もあることも冷静に見ていく必要がある。政府が作る脅威の物語にどんどんと踊らされるだけになってしまう」（布施氏）

「いろいろな国の政策をやっても変わらない。もう限界。新たな島が持っている空気、土地、地政学、文化、伝統、自然、水、それを上手く使った自立を考えないといけない。地域・近隣国との関係も地域外交は認められているので、それを駆使し、お互いウィンウィンの中で繁栄、共存していく必要がある。絶対これから先も引き継がないといけない。これこそ国境の政治家の理念」（田里氏）

国家が引いた国境に隣り合う地は、外敵に対する防壁として扱われている。そこに向けられるまなざしに、ここに根を張って生きる人たちの姿は入っているのだろうか。

（琉球朝日放送制作 テレメンタリー『国境に立たされて〜与那国島のいま〜』より）