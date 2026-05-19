カブス戦でまさかの場面

17日（日本時間18日）に行われた米大リーグ・ホワイトソックス―カブス戦で、選手が女性客に“罵倒”される事態が発生。負けじと言い返したシーンに波紋が広がっている。

5回、守るカブスは中堅手“PCA”ことピート・クロウ=アームストロングが、右中間フェンス際の打球に飛びつくも、捕球できず。一走の村上宗隆が激走するなど2者が生還し、同点になった。

問題のシーンはその後だった。外野フェンス越しに、金髪の女性ファンがPCAを“罵倒”。これにPCAも応戦するように何か言葉を浴びせ、中堅のポジションへと戻っていった。

米メディア「バーストゥール・スポーツ」のXではこの場面を動画で伝え、「PCA対シカゴ・サウスサイドの女性」「なんというマッチアップだ」などと文面で紹介。米ファンからは「誰か、彼女が何て言ったか教えて！！」「これは今年一番危険な対戦かもしれないが、なぜかPCAのほうが不利な立場になっている」「なんで試合中にファンと口論してるの？子どもっぽいな」などとコメントが書き込まれていた。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者のXでは、試合後のPCAが「女性が文句を言い始めたから、俺も言い返す必要があると思った」と語ったことを伝えた。

米ファンからは「ファンは酒を飲みすぎて好き勝手に悪口を言える立場にある。自分のことを守るために立ち向かったPCAはよくやった」「セイヤとショウタは、この男をちゃんと躾けて、日本文化のマナーを教える必要がある。ソックスのクラブハウスでムネがやっているみたいにね」「もしくは、プロらしく振る舞って、彼女を無視すればよかっただけだ」「PCAは、まだかなり成長しないといけないね」などと、ここでも様々な声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）