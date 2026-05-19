

「うたコン」時代をこえて愛される主題歌特集

5月19日（NHK総合よる7時57分〜）の「うたコン」は、「時代をこえて愛される主題歌特集」を放送。

藤井フミヤは、チェッカーズ時代に発表したドラマ主題歌「星屑のステージ」、氷川きよしは風輪とともに大ヒット時代劇の主題歌「あゝ人生に涙あり」、放送2日後にはデビュー丸40年を迎える島津亜矢は2005年に日本のテレビドラマ主題歌としても起用されたマイケル・ジャクソンの名曲「BEN」を披露。

そして、一青窈は映画のモチーフにもなり、サスペンスドラマの主題歌にもなった代表曲「ハナミズキ」を。貴重なアーカイブ映像とともに名曲を紹介する「うたのミュージアム」では、「NHKの番組主題歌・テーマソング」を特集。ドキュメント 72 時間でおなじみの「川べりの家」を松崎ナオが、藤井フミヤは、先月始まったNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」の主題歌「ココロ」を届ける。

また、数々のアニメ主題歌を歌ってきた前川陽子がうたコン初出演。代表曲「キューティーハニー」を、CUTIE STREETとのSP共演。そして、氷川きよしの話題曲ではおじゃる丸も登場。さらに、ことし結成25周年のORANGE RANGE はSPメドレーを届ける。

「うたコン」放送予定

5月19日（火）後7時57分〜8時42分※NHKONE 同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり。※NHKホールから生放送（全国放送）司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演： ORANGE RANGE、CUTIE STREET、島津亜矢、氷川きよし、一青窈、風輪、藤井フミヤ、前川陽子、松崎ナオ曲目（アーティスト 50音順）「チャンピオーネ」 ORANGE RANGE「ドラマティック平凡」 ORANGE RANGE「ナイスだね」 CUTIE STREET「BEN」 島津亜矢「あゝ人生に涙あり」 氷川きよし 風輪「旅でござんす おじゃる丸」 氷川きよし「ハナミズキ」 一青窈「星屑のステージ」 藤井フミヤ「ココロ」 藤井フミヤ「キューティーハニー」 前川陽子 CUTIE STREET「川べりの家」 松崎ナオ