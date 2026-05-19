前川陽子「うたコン」初出演 CUTIE STREETと代表曲「キューティーハニー」をコラボ
「うたコン」時代をこえて愛される主題歌特集
5月19日（NHK総合よる7時57分〜）の「うたコン」は、「時代をこえて愛される主題歌特集」を放送。
藤井フミヤは、チェッカーズ時代に発表したドラマ主題歌「星屑のステージ」、氷川きよしは風輪とともに大ヒット時代劇の主題歌「あゝ人生に涙あり」、放送2日後にはデビュー丸40年を迎える島津亜矢は2005年に日本のテレビドラマ主題歌としても起用されたマイケル・ジャクソンの名曲「BEN」を披露。
そして、一青窈は映画のモチーフにもなり、サスペンスドラマの主題歌にもなった代表曲「ハナミズキ」を。貴重なアーカイブ映像とともに名曲を紹介する「うたのミュージアム」では、「NHKの番組主題歌・テーマソング」を特集。ドキュメント 72 時間でおなじみの「川べりの家」を松崎ナオが、藤井フミヤは、先月始まったNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」の主題歌「ココロ」を届ける。
また、数々のアニメ主題歌を歌ってきた前川陽子がうたコン初出演。代表曲「キューティーハニー」を、CUTIE STREETとのSP共演。そして、氷川きよしの話題曲ではおじゃる丸も登場。さらに、ことし結成25周年のORANGE RANGE はSPメドレーを届ける。