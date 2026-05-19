ｔｉｍｅｌｅｓｚが、メンバーの佐藤勝利（２９）が主演声優を務めるアニメ映画「君と花火と約束と」（７月１７日公開、鈴木慧監督）の主題歌を担当することが１８日、分かった。タイトルは「消えない花火」で、現８人体制では初のアニメ映画の主題歌となる。

真戸香氏の同名小説が原作。新潟・長岡市で毎夏開催される「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ８１年の時を超えた切ないラブストーリーを描く。

本作のために書き下ろされた主題歌「消えない花火」（７月２９日発売）は、美しく儚（はかな）いメロディーと歌詞が特徴のポップバラード。佐藤演じる人と関わるのが苦手な男子高校生・誠や、ヒロイン・煌（あき、声・原菜乃華）らの葛藤と成長、物語の結末を感動的に彩るラブソングに仕上がっている。

佐藤は今作で声優初挑戦。グループで主題歌を務めることも決まり「作品が素晴らしいのでプレッシャーもありましたが…誠と煌が出逢（あ）えたように、この楽曲に出逢うことが出来ました。自信を持って届けることが出来ます」と胸を張った。同曲は、出会いの奇跡を花火になぞらえており「花火は一瞬の輝きかもしれません。でも永遠に心の深いところに想（おも）いが残るものでもあります。そんな主題歌に出来たのかなと思います。どうか届きますように」と願いを込めた。

佐藤演じる主人公・誠の母親の声を、舞台となる新潟県出身の横澤夏子が担当。謎の少女・ハル役を高橋李依が務めることも発表された。