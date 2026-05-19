タレント横澤夏子（35）と声優高橋李依（32）が、映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）に出演することが発表された。

日本3大花火大会の1つ「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えたラブストーリー。timelesz佐藤勝利（29）が人と関わるのが苦手で自信が持てない主人公・夏目誠を、誠が思いを寄せる葉山煌を女優の原菜乃華（22）が演じる。アニメ「推しの子」のアイ役で知られる高橋が謎の少女・ハル役、新潟県出身の横澤が誠の母・由香利役を担当した。

横澤は「地元新潟の素晴らしい作品に参加できて光栄です」と故郷に錦を飾った。アニメ映画で声優を務めるのは、22年公開の「ぼくらのよあけ」以来2作目。「収録の時に『ヘアメークとしてバリバリ働いているワーママさんのイメージで』とお伺いし、働きながらも息子をいつも見守っている声が出せるか緊張感がありました」と振り返り、「誠が全力で駆け抜ける姿と熱い想いが、たくさんの方々に届きますよう願っています」と、働く母としての思いを投影した。

高橋は「面白くて、芯のある役どころを任せていただき、とても光栄でした」とコメント。初挑戦となった長岡弁はアフレコ映像に入ったガイド音声で学び、収録当日も長岡出身者の監修の元で本番に臨んだという。「不思議なんだけど、とってもまっすぐな想いの作品です。ぜひ劇場で、彼女たちと同じ刻を共有してみてください」と呼びかけた。

timeleszの新曲「消えない花火」（7月29日発売）が主題歌として作品を彩る。