遠足前夜、子どもみたいな行動を取るラブラドールレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万3000回再生を突破し、「可愛すぎて涙が出る…」「健気に待ってるの尊い」「楽しみで仕方ないんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：深夜、明日の遠足が楽しみすぎて『玄関で待機する大型犬』→『今日じゃないよ』と伝えた結果…子供のような光景】

遠足前夜はソワソワ…♪

TikTokアカウント「bunta.reo」の投稿主さんは、文太ちゃん＆レオちゃん＆ハルちゃんという3匹のわんこと暮らしています。今回の主役は、ラブラドールレトリバーのレオちゃん。

レオちゃんは、トレーニングの一環として「遠足コース」を選択しているそうです。そして翌日は、待ちに待った遠足の日。実は前回、雨で中止になってしまったこともあり、今回はずっと楽しみにしていたのだとか。

深夜1時前になると、玄関にはソワソワしながら待機するレオちゃんの姿が…！迎えに来てくれるトレーナーさんを今か今かと待ちわび、ドキドキが止まらなかったようです。なかなか寝付けず落ち着かない様子だったものの、投稿主さんが「そろそろ寝よう」と優しく言い聞かせると、ようやく眠りについたのだとか。

まるで遠足前日に興奮して眠れない子どものような姿に、思わずホッコリしてしまいます。

待ちに待った遠足へ出発

そして翌朝。レオちゃんは再び窓辺へ向かい、トレーナーさんが来るのをワクワクしながら待っていたそうです。今回はハルちゃんも一緒で、期待はさらにMAX。

ついにお迎えが来ると、大喜びで出発。向かった先は自然いっぱいの山奥だったそう。ふたりはおそろいのバンダナを付けて、遠足を満喫したといいます。さらに、おやつにはママ特製の無添加手作りジャーキーも登場。2匹が持参した、お気に入りのおやつなのだとか。

たっぷり遊び尽くしたレオちゃんは、帰宅後すぐに爆睡。楽しみすぎて眠れなくなる姿が、まるで無邪気な子どものようなレオちゃんなのでした♡

この投稿には、「ワクワクして玄関で待ってるの可愛すぎる」「楽しみすぎて寝られないのは子供と一緒だね」「引率の先生のお手伝いしたい！」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「bunta.reo」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bunta.reo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。