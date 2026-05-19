パパを巡る3兄妹の争奪戦の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「可愛いすぎて微笑ましい」「パパ大人気ですね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：豆柴を抱っこしていたら、1歳の女の子と大型犬が『羨ましい』と訴えて…可愛すぎる『赤ちゃん返りの瞬間』】

いなくなった豆柴

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。

ある日、1歳のほのちゃんが「うにちゃんがいない！」とキョロキョロ探し始めたそうです。実はそのとき、豆柴のうにくんはパパにスリングで抱っこされていたのだとか。すっぽり収まって甘えるうにくんを見つけたほのちゃんは、「ほのも抱っこして！」と言わんばかりに猛アピール。パパのそばへ駆け寄り、抱っこをおねだりし始めたそうです。

赤ちゃん返りの瞬間！？

そこでパパは、うにくんを抱っこしたまま、さらにほのちゃんも抱っこ。ほのちゃんはとっても満足そうだったそうです。

しかし、その様子を見ていたおからちゃんが黙っていません。「わたしも！！」と言いたげに近寄り、まさかの抱っこ待ちを始めたのだとか。パパにぴょんぴょん飛びついて甘える姿は、まるで大きな赤ちゃん…♡

体が一番大きいおからちゃんを抱っこするため、パパは一度うにくんとほのちゃんを下ろし、気合いを入れておからちゃんを抱っこ。大きな体で抱っこされる姿が可愛すぎて、思わずホッコリ。

突然始まるワンプロ

そして念願の抱っこをしてもらったおからちゃんは、とても嬉しそうな表情に。しかし今度は、降ろされたうにくんとほのちゃんが再び「抱っこして～！」と猛アピール。パパを巡る争奪戦が始まり、うにくんとおからちゃんは突然ワンプロをスタートさせたそうです。

熱い戦いを繰り広げるふたりの後ろでは、ほのちゃんが再びパパへ抱っこをおねだり。みんなが「自分も甘えたい！」と赤ちゃん返りしてしまう光景が微笑ましく、見ているだけで笑顔になってしまうワンシーンなのでした♡

この投稿には「みんなパパ大好きですね」「なんて平和でのどかな家庭なんでしょう」「こちらも一緒になって笑っちゃいました」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。