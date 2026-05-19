●きょう19日(火)の日中は汗ばむ陽気。夜は雲多めの空に

●低気圧や前線の接近で、あす20日(水)～あさって21日(木)は天気ぐずつく



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昨夜から今朝にかけて西日本の周辺は非常によく晴れていますが、日本の南や大陸方面では低気圧や前線による雲が大きくまとまってきています。





きょう19日(火)はこれまで県内を覆っていた高気圧が東へと離れ、日本の南や大陸からは低気圧や前線がじわじわと接近。

あす20日(水)には一つにまとまり、県内にさらに近づく予想です。





きょう19日(火)の日中は日ざしがしっかり届きますが、午後になるほど厚い雲が広がり出します。

今夜は大きな天気の崩れはありませんが、南から徐々に雨雲が流れ込み、あす20日(水)は降ったり止んだりの空模様。あさって21日(木)までしばらく天気はぐずつく見通しです。

この先、日ざしの届かない日が多くなります。洗濯物は、きょう19日(火)の日中に済ませておくといいでしょう。





きょう19日(火)は朝から日中にかけて青空が広がるでしょう。夜は雲が目立ちますが、天気の崩れる心配はないと見込んでいます。

ただし、これからあす20日(水)にかけて空気の乾燥が進みます。きょう19日(火)も火の取り扱いには、十分ご注意ください。





きょう19日(火)も山口市や萩、広瀬では、最高気温が30度に達し「真夏日」になりそうです。

その他の各地も30度目前まで上がり、汗ばむ陽気になると見込んでいます。熱中症の予防は入念に行いましょう。





紫外線情報です。

きょう19日(火)も紫外線は強烈に降り注ぎます。日焼け対策もしっかり行いましょう。

あす20日(水)は雨が降ったり止んだりで、あさって21日(木)は一時本降りになる予想です。

22日(金)は晴れ間が期待できますが、週末は再び雨雲が流れ込みぐずつく天気が続く見通しです。

気温は徐々に和らぐものの、週末は湿気が増えて空気のジメジメ感が増していきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）