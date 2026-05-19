幸運が訪れる人には共通点があるのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

とんでもない幸運が舞い込む人の特徴

「最近、毎日が変わり映えしない」

やるべきことはこなしている。忙しくないわけでもない。

それなのに、なぜか新しいことが起きない。

面白い出会いも、思いがけないチャンスも減っていく。

一方で、なぜか次々と幸運を引き寄せる人がいる。

偶然いい話が舞い込む。

面白い人と出会う。

気づけば、人生そのものが動き出している。

この違いは、才能でも性格でもない。

もっと単純な、「時間の使い方」の違いだ。

多くの人は、

“やるべきこと”だけで平日を埋め尽くしている。

会社と家を往復し、空いた時間は疲労回復に使う。

すると、人生はどんどん固定化していく。

だが、とんでもない幸運が舞い込む人ほど、

意識的に「いつもの流れ」を壊している。

「平日の日中」に自由時間をつくる

そのヒントになるのが、「平日の日中」に自由時間をつくるという考え方だ。

「平日の日中」に自由時間をつくる

楽しい時間を夜や週末だけに限定しない。たいていの人は、平日の日中の大半を仕事に費やすことが当たり前になっているだろう。そのため、自由時間と聞いて頭に浮かぶのは夕方以降や週末になる。

そこで提案がある。自由時間の優先順位を上げて、日中の仕事時間の一部を自分のために取り戻してみるのだ。

まずは午後に1時間休憩を取るなどして、小さなステップから始めよう。可能なら、散歩に出かけたり、ヨガのクラスに参加したり、美術館に行ったりしよう。

普段の仕事の合間に、これまではしてこなかったようなことをしてみよう。映画を鑑賞するのもいい。できれば、映画館で観よう。いつもはパソコンに向かっている平日の午後に映画館にいると、普段とは違った気分を味わえる。

できれば毎週、このように自分の時間を取り戻す機会をつくろう。もちろん、これは誰にとっても可能なわけではない。しかし、何らかの方法でそれができるのなら、ぜひ試してみてほしい。そして、どんな気分になるかをたしかめてみよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

幸運とは、ただ待っていても舞い込んではこない。

むしろ、「いつもと違う時間」を持った人のところにやってくる。

平日の昼に外へ出る。

いつも行かない場所へ行く。

仕事以外のことに時間を使う。

それだけで、出会う人も、見る景色も変わり始める。

人生が動くきっかけは、たいてい“いつもの外側”にある。

だからこそ、毎日をただこなすだけで終わらせないことだ。

小さくてもいい。意識的に、いつもの流れを壊そう。

その小さな変化が、思いがけない幸運につながっていく。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）