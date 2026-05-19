王国ブラジル代表、北中米Ｗ杯のメンバー一覧…アンチェロッティ監督のもと、史上最多６度目のＷ杯優勝狙う
ブラジルサッカー協会は１７日、北中米Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）らが順当に選出され、ネイマール（サントス）も４大会連続で選出された。以下が２６人のメンバー一覧。
▼ＧＫ
アリソン（リバプール）
エデルソン（フェネルバフチェ）
ウェヴェルトン（グレミオ）
▼ＤＦ
サンドロ（フラメンゴ）
ブレメル（ユベントス）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト）
ガブリエウ（アーセナル）
イバニェス（アルアハリ）
ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリＳＧ）
ウェズレイ（ローマ）
▼ＭＦ
ギマランイス（ニューカッスル）
カゼミロ（マンチェスターＵ）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
▼ＦＷ
エンドリッキ（リヨン）
マルティネリ（アーセナル）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
ルイス・エンリケ（ゼニト）
クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ネイマール（サントス）
ラフィーニャ（バルセロナ）
ライアン（ボーンマス）
ビニシウス（Ｒマドリード）
史上最多５度のＷ杯優勝を誇るブラジル代表は、２００２年日韓Ｗ杯以降は優勝から遠ざかっており、自国開催の１４年（４位）Ｗ杯以外は準々決勝で姿を消している。昨年５月には５度の欧州ＣＬ制覇を成し遂げた世界的名将のカルロ・アンチェロッティ監督を招聘（しょうへい）し、王国再建を託した。
ブラジルは１次リーグＣ組に入り、初戦は１３日にモロッコ代表、第２戦は１９日にハイチ代表、第３戦は２４日にスコットランド代表と対戦する。１次リーグの結果によっては、決勝トーナメント１回戦で日本と対戦する可能性もある。