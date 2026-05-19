ブラジルサッカー協会は１７日、北中米Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）らが順当に選出され、ネイマール（サントス）も４大会連続で選出された。以下が２６人のメンバー一覧。

▼ＧＫ

アリソン（リバプール）

エデルソン（フェネルバフチェ）

ウェヴェルトン（グレミオ）

▼ＤＦ

サンドロ（フラメンゴ）

ブレメル（ユベントス）

ダニーロ（フラメンゴ）

ドウグラス・サントス（ゼニト）

ガブリエウ（アーセナル）

イバニェス（アルアハリ）

ペレイラ（フラメンゴ）

マルキーニョス（パリＳＧ）

ウェズレイ（ローマ）

▼ＭＦ

ギマランイス（ニューカッスル）

カゼミロ（マンチェスターＵ）

ダニーロ（ボタフォゴ）

ファビーニョ（アル・イテハド）

ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼ＦＷ

エンドリッキ（リヨン）

マルティネリ（アーセナル）

イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

ルイス・エンリケ（ゼニト）

クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

ネイマール（サントス）

ラフィーニャ（バルセロナ）

ライアン（ボーンマス）

ビニシウス（Ｒマドリード）

史上最多５度のＷ杯優勝を誇るブラジル代表は、２００２年日韓Ｗ杯以降は優勝から遠ざかっており、自国開催の１４年（４位）Ｗ杯以外は準々決勝で姿を消している。昨年５月には５度の欧州ＣＬ制覇を成し遂げた世界的名将のカルロ・アンチェロッティ監督を招聘（しょうへい）し、王国再建を託した。

ブラジルは１次リーグＣ組に入り、初戦は１３日にモロッコ代表、第２戦は１９日にハイチ代表、第３戦は２４日にスコットランド代表と対戦する。１次リーグの結果によっては、決勝トーナメント１回戦で日本と対戦する可能性もある。