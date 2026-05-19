INNISFREEの新作洗顔♡パック発想で叶える透明感ケアに注目

毎日の洗顔を、もっと前向きなスキンケア時間に♡INNISFREE（イニスフリー）から、“洗いながら整える”新発想の洗顔料『ビタC ブライトニング パックフォーム』が2026年6月1日（月）より登場します。ビタミンC²や緑茶酵素³を配合し、古い角質や毛穴汚れへアプローチ。まるでパックのような濃密テクスチャーで、洗うたびにつるんとなめらかな透明感肌へ導いてくれる注目アイテムです。

洗顔時間がトーンアップケアに♡

『ビタC ブライトニング パックフォーム』は、“落とすだけ”で終わらない洗顔を目指して開発された新作洗顔料。

濃密なジェラート状テクスチャーが肌にぴたっと密着し、不要な皮脂汚れや毛穴汚れ、古い角質をやさしくオフします。

水を加えるとふんわり泡へ変化し、すっきり洗い流しながら、なめらかで明るい印象の肌へ整えてくれるのが特徴。日やけ止めやナチュラルメイクも落とせるため、忙しい日の時短ケアにもぴったりです♪

また、洗顔そのものを“トーンアップ¹ケアの時間”として楽しめるのも魅力。毎日のケアに取り入れることで、肌のごわつきやくすみ感¹⁰にアプローチします。

ビタC ブライトニング パックフォーム



価格：2,200円（税込）

容量：120g

発売日：2026年6月1日（月）順次発売

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ビタミンC配合でなめらか肌へ

スキンケア発想の処方にも注目です。『ビタC ブライトニング パックフォーム』には、ビタミンC²と緑茶酵素³を配合。

さらに、タンジェリンウォーター⁴やオリーブオイル⁵、AHA⁶・PHA⁷も加わり、肌にうるおいを与えながら不要な角質へアプローチします。

毎日の洗顔で、つるんとした肌触りと輝くような透明感をサポート♡フレッシュな柑橘系の香りも心地よく、朝晩の洗顔タイムをリラックスできる時間へ導いてくれます。

さらに、ヴィーガン処方⁸、人工香料不使用なのも嬉しいポイント。眼科医によるテスト済⁹、敏感肌パネルテスト済*⁹で、使い心地にも配慮されています。

スペシャルケアにもおすすめ

通常の洗顔としてだけでなく、“1分パック”として使えるのもこのアイテムならでは。乾いた肌にたっぷり塗り広げ、1分置いてから泡立てることで、角質ケア＆トーンアップ*¹を集中的に叶えてくれます。

朝は寝ている間の皮脂や蓄積物をオフし、メイクノリの良いなめらか肌へ。夜はナチュラルメイクや汚れをワンステップで落とし、クリアな肌印象へ導きます。

毎日の洗顔をもっと特別に

『ビタC ブライトニング パックフォーム』は、洗顔を“ただ落とすだけ”のステップから、肌を整える大切なスキンケア時間へアップデートしてくれる新作アイテム♡

毎日のケアに取り入れることで、つるんとなめらかな透明感肌を目指せます。

爽やかな香りと心地よい使用感で、忙しい日々の中でも気分までリフレッシュ♪INNISFREEならではの自然主義スキンケアで、新しい洗顔習慣を始めてみてはいかがでしょうか。