【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは家族を指す言葉
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、親しみのある家族の呼び名、くつろぎの時間に欠かせない家具、そして食欲をそそる和の味わいという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ぼ
□□ぁー
み□□うみ
ヒント：居間などでゆったりと腰掛けるための背もたれがある柔らかい椅子、そして大豆から作られる和の調味料をベースにした独特の味わいを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そふ」を入れると、次のようになります。
そふぼ（祖父母）
そふぁー（ソファー）
みそふうみ（みそ風味）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、家族の温かな絆を感じる言葉、日常のリラックスタイムを支える家具、そして食卓を彩る豊かな香りの表現を組み合わせました。共通する「そふ」という音が、世代を超えた家族の風景から、穏やかな午後のひととき、さらに五感を刺激する料理の魅力までを、心地よいリズムで織りなしています。日常に隠れた言葉の響きを再発見するきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、親しみのある家族の呼び名、くつろぎの時間に欠かせない家具、そして食欲をそそる和の味わいという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぼ
□□ぁー
み□□うみ
ヒント：居間などでゆったりと腰掛けるための背もたれがある柔らかい椅子、そして大豆から作られる和の調味料をベースにした独特の味わいを思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そふ正解は「そふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そふ」を入れると、次のようになります。
そふぼ（祖父母）
そふぁー（ソファー）
みそふうみ（みそ風味）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、家族の温かな絆を感じる言葉、日常のリラックスタイムを支える家具、そして食卓を彩る豊かな香りの表現を組み合わせました。共通する「そふ」という音が、世代を超えた家族の風景から、穏やかな午後のひととき、さらに五感を刺激する料理の魅力までを、心地よいリズムで織りなしています。日常に隠れた言葉の響きを再発見するきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)