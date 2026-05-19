女優・財前直見（６０）の変ぼうにネットが驚いた。

財前は１６日にテレビ朝日系で放送された「令和の今こそ知っておきたい これが私の生きる道 マーガレット・サッチャーの人生」（午後２時半）に出演。歴史上の偉人の半生をドラマで紹介し、教訓を学ぶ番組で、財前は“鉄の女”と呼ばれた英国初の女性首相マーガレット・サッチャーを演じた。

財前は白髪まじりのヘアスタイル、鮮やかなブルーのスーツでサッチャー役になりきった。自身のインスタグラムでも「どうでしょう？イメチェンしてみました というのは冗談ですが…笑」とオフショットを紹介するなど、お気に入りの様子。

ネットは「すごーい、サッチャーさんに見えます」「全然分かりません 別人２８号みたいです」「雰囲気が変わって 分かりませんでした」「お水の花道シリーズ復活かと思った？」「どうしたんですか？」「やっぱり綺麗です！」などの声が寄せられた。

財前は１９９０年代に日本テレビ系「愛さずにいられない」、フジテレビ系「お水の花道」など数々のドラマで活躍。私生活では２００３年７月にテレビプロデューサーと結婚。０６年１２月に長男を出産、１２年８月に離婚を発表した。４０歳で出産後、自然の中で子育てしたいとの意向で故郷の大分に移住した。近年はＳＮＳやテレビ番組で息子の凛太郎さんも公開し、「めちゃイケメン」と話題になった。