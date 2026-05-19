高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は18日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

5月24日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄は17日頃から、高温に注意が必要です。

関東甲信地方は？（東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨、長野）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、２０日頃までと２４日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

北陸地方は？（新潟、富山、石川、福井）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、２０日頃までと２４日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

東海地方は？（愛知、岐阜、三重、静岡）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．７℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、２４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

近畿地方は？（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、１９日と２４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

中国地方は？（広島、岡山、島根、鳥取）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１９日と２４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

四国地方は？（香川、高知、徳島、愛媛）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．５℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？（山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．７℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州南部・奄美地方は？（鹿児島、宮崎）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．３℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

沖縄地方は？（沖縄）

５月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．７℃以上

沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

全国47都道府県の16日間天気予報と予想最高気温（下に画像で掲載）

北海道、東北地方

関東甲信地方

北陸地方

東海地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州北部地方（山口県含む）

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