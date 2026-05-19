＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】親方“おこ”で取組が強制停止（実際の様子）

前頭十一枚目・宇良（木瀬）と前頭十二枚目・時疾風（時津風）の一番で、取組開始後に突如中断され取り直しとなる珍しい場面があった。境川親方は「審判が手を上げましたね」と即座に指摘、異例の光景に客席はどよめいた。

立ち合い宇良が手をつく前に時疾風が立ったものの、行司の木村秋治郎は「はっけよい、のこった」と声をかけ、実況の郄橋大輔アナウンサーも「ん？立ち合い成立です」と伝えた。だが審判長で元大関・千代大海の九重親方は手を挙げており、気づいた控え行司の木村元基も手を出して呼びかけながらアピール。解説の元小結・両国の境川親方は即座に「審判が手を上げましたね」「立ち合い成立しませんね」と指摘した。

宇良と時疾風が攻防を繰り広げるなか、九重親方の制止に気づいた秋治郎は大慌てで両力士を止めに入り、異例の事態に館内にはどよめきが沸き起こった。境川親方は「手つき不十分ですよ。（九重親方は）すぐ手を上げましたよ。ちゃんと手をつけということですよね」と解説。取組を中断すると、宇良は指摘を受けて九重親方に3度頭を下げて謝罪した。

まさかの展開も2度目の立ち合いは成立し宇良が6勝目

取組が突如中断されるまさかの展開に、視聴者は「え？なにこれ」「めずらしいな」「行司さん怒られる」「元基さんがいってたね」「親方鋭い」「本当に申し訳なさそうな宇良」とざわついていた。

2度目の立ち合いでは、先に拳を下ろした宇良。今度は立ち合い成立し、時疾風は再びもろ差し狙いで左をねじ込んでいこうとした。だが宇良が腕をたぐって背後を取り、トリッキーな動きで送り出しを決めて勝利した。宇良は6勝目を挙げ、時疾風は6敗目を喫した。

取組内容について、境川親方は「やっぱりこの人（宇良）は前にも出るけど、最後の動きとかね、相手の動きを考えながら自分の相撲を取りますよね。自分の足を軸に相手を動かすのが上手い」と称賛。続けて「宇良は右おっつけながら脇固めてますよね。そこからたぐるのが上手かった。で、後ろについて。これはやっぱり宇良の動きの良さじゃないですか」と語っていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）