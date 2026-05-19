芸能生活70周年を迎えた俳優で歌手の里見浩太朗さん（89）にインタビュー。歌手活動への思いや長年活躍し続ける原動力などを明かしてくれました。

愛知・御園座で14日、『御園座創立130周年記念 里見浩太朗コンサート』を開催した里見さん。1977年の座長公演『大江戸捜査網』以来、多くの座長公演を御園座で行ってきました。コンサートでは『水戸黄門』の主題歌をはじめ、石原裕次郎さん、八代亜紀さん、ちあきなおみさんのヒット曲などを力強い歌声で披露し、観客を盛り上げました。

■『水戸黄門』の主題歌など力強い歌声で観客を魅了

――コンサートを終えられた感想を教えてください

こういう記念のコンサートに呼んでいただけるということは、本当に幸せだと思います。何百人という人がこの御園座の舞台に立っています。コンサートという名前をつけてやらせていただくなんてこんな幸せなことはないと思います。僕の人生で記念すべき1日だったと思っています。

――披露した楽曲の中で思い入れのある楽曲はありますか？

ドラマ『長七郎江戸日記』の主題歌や御園座の舞台でやらせてもらった『大江戸捜査網』の曲などお客さんの耳に残って、僕には忘れることのできない1曲です。自分の好きな曲を3曲歌わせてもらいましたけど、この方たちは、現実に深い付き合いがあるわけではないけれどもお世話になった方、うらやましいと思って見た方、お互いに頑張ろうねって一緒に歌った方、そういう方の歌を自分も思い出をもって歌わせてもらって、お客さんも知っている曲で皆さんにも楽しんでいただけたと思います。

■歌手と俳優『里見浩太朗が生きていく上には大事な道』

1956年『東映第三期ニューフェイス』として芸能界入りした里見さん。翌年、映画『天狗街道』にてデビューし、映画『金獅子紋ゆくところ』にて初主演を果たしました。その後、数多くの時代劇に出演。1971年から約17年演じたドラマ『水戸黄門』の佐々木助三郎役、2002年からは五代目・水戸光圀役を約10年演じ、代表作のひとつとなりました。一方で、自身が出演した作品の主題歌を担当するなど歌手としても活動しています。

――歌はどのような存在でしょうか？

高校3年生のときに『のど自慢』に出まして、そのときに合格しました。ひょっとしたら歌い手になれるんじゃないかなと思って東京へ出ました。そこから里見浩太朗に人生がつながっていくわけですよ。僕は俳優になろうと思って東京に出たわけではない。歌い手になろうと思って東京へ出たわけですから。音楽部でブラスバンドをやってました。NHKで放送されていた『ラジオ歌謡』でいろいろな歌い手さんの歌を聴いているうちにだんだん歌が好きになっていったんです。「よし、1回のど自慢出てみよう」それが本当のきっかけです。俳優と別に違った自分の心を、明るい人生の道を歌が引っ張っていってくれる。お芝居は人生を作ってくれる。両方とても里見浩太朗が生きていく上には大事な道です。

■健康の秘けつ『週2回のゴルフ』

――今年、芸能生活70周年を迎え、コンサートだけでなく出演作品の公開も控えていますが、芸能活動の原動力を教えてください

歌もお芝居も好きということよりも何か違うものを自分で探すんです。与えてくれる人がいるんです。そこに向かえる力、気力、体力を維持していなきゃいけないです。目標がないと維持できないです。90歳になろうとしている僕が目標を誰かが与えてくれているんです。だから歌の稽古もできるし、芝居の稽古もできるんです。芸に生きる一つの粒みたいな種みたいなものを探っているんですよ。健康に対しては週2回のゴルフです。それが挑戦です。それが楽しいんです。

――日々の楽しみや情熱を注いでいるものはありますか？

水彩の絵を描いています。10輪ある花が1日に2輪しか描けない。3輪目に失敗してそういうこともあるんだけども楽しいんですよ。心がやすらぐんですね。若いころに水墨画を習ったことがあるんです。それがずっとつながっていて、だんだん水彩に変わっていったんです。四季の花々を自分の心で想像して現実の花を見てつくっていくのがものすごく楽しいんです。

――2026年11月に90歳を迎えますが、今後挑戦したいことを教えてください

いま、これから何をやりたいってことはあまり考えないんです。ただ90歳になる俳優をどのように使ってくれるか心待ちに、待っているんです。そしたらどのくらい力をもってそれにぶつかっていけるかなって。俳優は夢を持っていなきゃいけない。夢が来たときにぶつかってやってみるぞという心がないと俳優として生きている意味がないです。