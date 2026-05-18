パルクールアスリート集団によるブランド「ファラン」が再始動

世界を舞台にパルクールをけん引してきたアスリートたちが集うクリエイティブチーム「Team Farang」によるアパレルブランド「ファラン（FARANG）」が再始動する。5月20日に新作コレクションを発売。公式オンラインストアで取り扱う。

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ファランは、2011年にパルクールを通じて出会った、7人のメンバーによって発足したクリエイティブチーム「Team Farang」が手掛けるアパレルブランド。ブランド名である「FARANG」は、タイ語で「外国人、よそ者」を意味するスラングで、固定の拠点を持たず、世界各地の都市でパルクールと発信活動を続けてきたメンバーを象徴しているという。クリエイティブディレクターは、アジア人初の全米タイトル獲得した日本出身のパラクールアーティスト ZEN（ゼン）が務める。

再始動後、初のコレクションとなる第1弾では、パルクールの激しい動きに応える機能性やストリートに馴染むシルエットを追求。マルチポケットを備えたアウトドアジャケット（2万7610円）、ショーツ（1万7270円）のほか、デニムパンツ（1万3860円）、グラフィックTシャツ（6050円／いずれも参考価格）などをラインナップする。

◾️ファラン：公式オンラインストア ※5月20日から閲覧可能