プレミアリーグ 25/26の第37節 アーセナルとバーンリーの試合が、5月19日04:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、カイ・ハーバーツ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。アーセナルのブカヨ・サカ（FW）のアシストからカイ・ハーバーツ（FW）がヘディングシュートを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。1-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アーセナルが1-0で勝利した。

なお、アーセナルは67分にカイ・ハーバーツ（FW）に、またバーンリーは28分にハンニバル・メジブリ（MF）、90+1分にジアン・フレミング（MF）、90+4分にルーカス・ピレス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-19 06:10:11 更新