この記事をまとめると ■交差点では右折車より対向直進車や対向左折車が優先されている ■左折車の直後を狙った右折は交差点優先車妨害に該当する可能性がある ■右折時は焦らず徐行し優先車が途切れるまで待つ姿勢が重要となる

直進車・左折車優先が基本

街なかの道路やクルマの通行を見ていると、対向直進車または対向左折車がいるにもかかわらず、対向車線の左折車のすぐあとに続く形で右折するクルマを見かけることがあります。しかし、これは「交差点優先車妨害」という交通違反です。この記事では、交差点を通行するときの基本ルールや基本的な右折の方法を解説するとともに、罰則等や交差点を右折するときの心構えについてお伝えします。

交差点では、直進車や左折車が優先です。道路交通法をわかりやすく解説している「交通の方法に関する教則」では、「右折しようとする場合に、その交差点で直進か左折をする車や路面電車があるときは、自分の車が先に交差点に入っていても、その進行を妨げてはいけません」と明記されています。

このようなことからも、交差点において右折車の立場は直進車や左折車よりも低いことが明らかです。では、交差点を右折するときの正しい方法とは、どのような曲がり方なのでしょうか。

交差点を右折するときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりません。一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行します。

この基本的な右折の方法に加え、前述した「右折しようとする場合に、その交差点で直進か左折をするクルマや路面電車があるときは、自分のクルマが先に交差点に入っていても、その進行を妨げてはいけません」というルールも適用されるため、交差点を右折するときは対向直進車や対向左折車がいなくなったタイミングで通行するということになります。

そのため、冒頭で述べた「対向直進車や対向左折車がいるにもかかわらず、左折車の直後に右折する」という方法は、「交差点優先車妨害」となります。

右折待ちが長くなるのはルール上当然

交差点を右折するときに、対向直進車や対向左折車の通行を妨害した場合に適用される「交差点優先車妨害」の反則金や基礎点数は次のとおりです。

【交差点優先車妨害】

・反則金：大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円、軽車両5000円

・基礎点数：1点

ちなみに、交差点を通行するときに、あらかじめ道路の中央に寄っていなかったり、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなかったりした場合は、「交差点右左折方法違反」となります。反則金や基礎点数は次のとおりです。

【交差点右左折方法違反】

・反則金：大型車6000円、普通車4000円、二輪車4000円、原付3000円、軽車両3000円

・基礎点数：1点

このように交差点で優先車を妨害したり、誤った方法で右左折したりすると、交通違反として取り締まられます。

ここまで解説してきたように、交差点を右折するときに、先に交差点に入っていたとしても、対向直進車や対向左折車がいる場合は、その対向車（直進車・左折車）の進行を妨げてはならないというのが基本的なルールとなります。

交差点を通行するクルマとして見かけることがある、「対向直進車や対向左折車がいるにもかかわらず左折車と合わせて右折する」という方法は、立派な交通違反です。

また、対向車直進車や対向左折車が迫って来ているときにショートカットして右折したり、徐行しなかったりした場合は「交差点右左折方法違反」となります。

このようなことから、運転に慣れてきたとしても、対向左折車に合わせて右折したり、対向車が交差点に差しかかる前に急いで右折したりするといった運転はしてはなりません。

対向直進車や対向左折車を待ってから右折すると時間がかかってしまうため、早く右折したい……という気もちは理解できます。しかし、右折車の優先順位は、直進車および左折車より低いため、右折に時間がかかってしまうのはルール上仕方がないことなのです。

そのため、交差点の右折は時間がかかるということを前提に考えておくことが、焦らずに交差点を右折する心構えとなります。タイミングよく短い待ち時間で右折できたときは偶然・ラッキーだと思い、短時間で右折できることが前提とならないよう注意しましょう。